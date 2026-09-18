Haberler

YENİ Parti Muğla Milletvekili Uzun ve Sivas Milletvekili Karasu, Gürün'de vatandaşlarla bir araya geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Muğla Milletvekili Uzun ve Sivas Milletvekili Karasu, Gürün'de vatandaşlarla bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu Sivas'ın Gürün ilçesinde vatandaşla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Uzun ve Karasu'ya, 25 yıldır AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaş, "Vermeye devam değil, benim mezardaki anam ağladı" ifadelerini kullandı.

(SİVAS) - YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu Sivas'ın Gürün ilçesinde vatandaşla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Uzun ve Karasu'ya, 25 yıldır AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaş, "Vermeye devam değil, benim mezardaki anam ağladı" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas'ın Gürün ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek yaşadıkları sıkıntıları ve talepleri dinledi.

Uzun yıllardır AK Parti'ye oy verdiğini ifade eden bir vatandaş, Ulaş Karasu'nun "Kaç seçimdir AK Parti'ye oy verdin?" sorusuna, "25 senedir AK Parti'ye oy verdim, yalan söyleyemem ben. Vermeye devam değil, benim mezardaki anam ağladı" karşılığını verdi. Cumhur Uzun'un da "O zaman şimdi 25 yılın sonunda 'Bu verdiklerimiz yanlışmış, bizi düşünmediler.' diyebilir miyiz" ifadeleri üzerine vatandaş, "Diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Vatandaş, "Koltuğa giden vatandaşa hizmeti değil, kendinin saltanatını düşünüyor vekilim" dedi. Cumhur Uzun'un, "O oy verdiğin partiden bu yıl seni ziyaret eden ya da seninle görüşen politikacı oldu mu?" diye sorduğu vatandaş, "Geçen buraya AK Partililerden gelmişlerdi. Size böyle saygılı davranıyorum, onların yakasını tutacaktım vallahi" ifadelerini kullandı.

Uzun'un, "O zaman bu seçimlerde birlikte olalım" dediği vatandaş, "Birlikte olmaya mecburuz kurtuluş yok" karşılığını verdi.

Kaynak: ANKA
Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uzun süre sonra Beşiktaş maçında görüntülendi

Eski İçişleri Bakanı Yerlikaya uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
Kartal Avrupa'da uçtu! Ülke puanında kritik gelişme

Kartal Avrupa'da uçtu! İşte güncel ülke puanımız

Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ile yollar ayrılıyor iddiası! Yerine gelecek isim bile belli

Fenerbahçe'de neler oluyor? Yerine gelecek isim bile belli
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Böbrek taşı döküyor” dendi! Yaptığı numara kısa sürede anlaşıldı

"Böbrek taşı döküyor" diye dünya izledi! Gerçek bakın ne çıktı
Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu

Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu
Aydın'da yürek yakan kaza: Genç sürücü kurtarılamadı

Aydın'da yürek yakan kaza: Genç sürücü kurtarılamadı
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç

Yayında Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
Otizmli çocuğun ölümünde cinayet şüphesi! Abla ve erkek arkadaşı tutuklandı

Otizmli çocuğun ölümünde ablaya vahim suçlama
Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna

Eski halinden eser yok! İlk bakışta tanımayabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatları verdi! Süper Lig devine 100 dönümlük arazi iddiası

Erdoğan talimatları verdi! Süper Lig devine 100 dönümlük arazi