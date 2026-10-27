YENİ Parti, Mekke Anlaşması teklifine 10 yıllık süre gerekçesiyle 'hayır' oyu verecek

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan dış politika konulu toplantıda, bugün TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek Mekke Anlaşması'nın uygun bulunduğuna dair kanun teklifi ele alınırken, anlaşmanın Türkiye'nin 10 yılını ipotek altına alması, taraf ülkelerin güvenlik risklerini Türkiye'ye yüklemesi gibi gerekçelerle sorunlu bulunduğu ve anlaşmanın imzalanma sürecinin Anayasa'ya aykırı yürütüldüğü gerekçesiyle kanun teklifine "hayır" oyu kullanma kararı verildi.

YENİ Parti Genel Merkezi'nde dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında, partinin dış politika kurmaylarının katıldığı bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda, bugün TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uygun bulunduğuna dair kanun teklifi ele alındı.

7 Ağustos'ta Türkiye-Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan 16 maddelik anlaşmaya ilişkin konuşan parti kurmayları, "Anlaşma süreci en başından itibaren sorunlu şekilde yürütüldü. TBMM'ye gelecek ama bakanlar toplandı, genel sekreter atandı, bazı tavizler verildi. Bu, Meclis'i yok saymaktır. Tarihte örnekleri görülmüştür. Daha Meclis'te onaylanmamış bir anlaşma, yürürlükte gibi davranmak gayrımeşrudur, Anayasa'ya ve yasalara aykırıdır" dedi.

"MEHMETÇİK RİSKE ATILIYOR"

Anlaşmanın içeriği itibarıyla Türkiye için güvenlik riski doğurduğunu belirten kurmaylar, "Bölgede savaş durumu var. Bu gibi anlaşmalar barış durumunda yapılır. Bir ülkeye 'Sana saldırırlarsa bana saldırılmış sayacağım' diyoruz. O ülkelerin güvenlik riski başka bizimki başka. O riskleri, o tehditleri yüklenmiş oluyoruz. Bu ortama girmek, Türkiye'yi riske sokmak, Mehmetçik'in hayatını tehlikeye atmak demektir. Amacın Suudi Arabistan'ın maddi gücünden, Pakistan'ın nükleer teknolojisinden faydalanmak olduğu söyleniyor. Oysa nükleer bilgi transferi uluslararası anlaşmalara tabidir. Yok yere yük yükleniyoruz. Böyle bir riski üstlenmek akıllıca değil" tespitini yaptı.

"10 YIL İPOTEK ALTINA ALIYOR"

Anlaşmanın süre kısıtlaması bakımından sorunlu olduğunu vurgulayan kurmaylar, "Önümüzdeki 10 yılı ipotek altına alıyor. Anlaşmadan 10 yıl boyunca çıkış yok. Bu örneği görülmemiş bir şey. Türkiye'de seçimle gelen bir iktidarın süresi beş yıl. Yarın iktidar değişse anlaşma 10 yıl daha yürürlükte kalacak. Üstelik bu Mehmetçik'in canını, Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren bir konu. Bu anlaşmayı desteklememiz mümkün değil" dedi.

Kaynak: ANKA