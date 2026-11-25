(ANKARA) - YENİ Parti Sözcüsü Salih Uzun, "Bugün itibarıyla bir seferberlik dönemine giriyoruz. Sandık gününe kadar olan bu dönemi bir seferberlik dönemi olarak görüyoruz. Bütün ayarlamalarımızı ona göre yapıyoruz. Mart 2029'daki yerel seçimlere kadar olan bu dönemi biz bir seferberlik dönemi olarak görüyoruz. Evet, işimiz zor, yükümüz ağır ama kararlıyız. O sandık gelecek. O sandığa varacağız ve o seçimi kazanacağız" dedi.

YENİ Parti'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. MYK toplantısı devam ederken Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Salih Uzun, toplantı gündemine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Uzun yeni bir yönetim planlaması içerisinde olduklarını belirterek, "Niye böyle bir yeni yönetim planlaması içerisindeyiz? Yani niye klasik bir planlamayla, klasik bir örgütlenme biçimiyle, klasik bir parti yönetim biçimiyle gitmiyoruz? Çünkü klasik bir dönemde değiliz. Olağan bir dönemde yaşamıyoruz. Olağan bir dönemle karşı karşıya değiliz. Olağandışı ne kadar engelleme varsa hepsiyle karşı karşıyayız. Olağanüstü bir seçime de hazırlanıyoruz. Öyle olduğu zaman da klasik, rutin bir örgütlenme biçimiyle değil, bambaşka bir örgütlenme biçimiyle partimizi seçimlere hazırlayacağız" diye konuştu.

"İKİ ANA SÜTUN ÜZERİNE KURULMUŞ BİR MYK"

Uzun konuşmasında Genel Başkan Özel'in kurultay konuşmasındaki altı soruyu hatırlatarak, yeni yönetim tasarımının Özel'in o gün sorduğu soruların somutlaşmış hali olduğunu kaydetti. Parti Meclisi'nin üç ana kolon üzerinde kurulu olduğunu bildiren Uzun, şöyle devam etti:

"Bir tanesi partinin yasama grubu, milletvekillerinden oluşan grup. Bir tanesi örgüt grubu; yani hem partinin örgütsel faaliyetlerini yapacak, partiyi örgütleme çalışmalarını hem de seçime hazırlık çalışmalarını, seçimi örgütleyecek bir grup. Bir de iktidara gelindiğinde partiyi kim, nasıl, hangi kadrolarla yöneteceksiniz sorusunun cevabı olan politika geliştirme grubu. Şimdi bu üç ana kolon üzerine kurulmuş olan PM'nin içinden iki ana sütun üzerine kurulmuş bir MYK çıktı. 14 kişilik partinin siyasi, idari ve örgütsel faaliyetlerini yapacak olan bir idari kısmı var. Bir de politika geliştirecek olan 14 ayrı politika kurulu var. Bu şu demek: Hem partinin örgütlenmesi ve seçim çalışmaları yapılacak. Hem de 14 ayrı takım halinde ülkenin nasıl yönetileceğini gösterecek hem kadroları gösteren hem de çözüm önerilerini ortaya koyacak olan bir yapılanmayla milletimizin karşısına çıkıyoruz.

Altı ana soruyu ikiye indirecek olsak, milletimiz nasıl sorar diye bakıyoruz. Aziz milletimiz, vatandaşlarımız, bize umutla bakan, ülkenin değişmesini isteyen bütün vatandaşlarımız bize nasıl bakıyor? Şu iki soruyla bakıyor: Bu siyasi kadro seçimi kazanabilir mi? Seçimi kazandı, ülkeyi yönetebilir mi? Şimdi tam da onun karşılığı olacak şekilde, evet o seçimi kazanacağız ve ondan sonrasında ülkeyi en etkin, en yetkin, en liyakatli kadrolarla yöneteceğiz. MYK'nın iki kolonu var. Biri politika kurulları. O 14 politika kurulunun koordinasyondan sorumlu bir arkadaşımız da Doçent Doktor Yunus Emre Bey de AR-GE ve Politika Kurullarının Koordinasyonundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak idari kısımda da görev alacak.

Dış politika alanındaki takımı, çok boyutlu, ülkenin içinde bulunduğu coğrafyanın bütün gereklerini yerine getirecek şekilde bir takım. Burada, MYK'da görev almayan bir kişi daha olacak. Emekli büyükelçimiz Ömer Önhon Bey, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ile ilgili partimizin özel temsilcisi olarak görevlendirilecek."

MYK ALANLARINI ANLATTI

Uzun, Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin aynı zamanda Ekonomi Eşgüdüm Konseyi'nin başkanlığını ve koordinasyonunu da üstleneceğini belirtti. Uzun Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına ilişkin de şunları söyledi:

"Saha çalışmaları ve örgütlenmeden sorumlu bir Genel Başkan Yardımcılığı var. Niye ayrıca böyle bir başkanlık var? Olağan bir seçime doğru gitmiyoruz. Olağan bir dönemden geçmiyoruz. Bambaşka şartlarda bir seçime hazırlanacağız. Buradaki saha çalışmalarında üye olma koşulu aranmaksızın bütün vatandaşlarımızı işin içerisine katabilecek çalışmaları örgütleyeyen, gönüllüleri örgütleyeyen, gönüllü katılım sağlamak isteyen herkesi özellikle başta gençlerimiz olmak üzere onları örgütleyecek olan bir başkanlık bu. Mahallelerden başlayacak mahalle meclislerimiz, ilçe meclislerimiz, il meclislerimizde üye olma şartı aranmaksızın bütün vatandaşlarımızı siyasetin göbeğine, siyasetin odağına getirecek şekilde özel bir çalışma alanı olarak bunu görüyoruz. Üyelerimizin dışında bu ülkenin değişmesini isteyen kim varsa, gönüllü olarak bu çalışmalara katılmak isteyen kim varsa hepsini içine alacak şekilde bir örgütlenmeyi hedefliyoruz."

Uzun, Öner Günçavdı başkanlığındaki Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığında ise Ömer Önhon, Namık Tan ve Emre Demir'in de kurulların içerisinde görev yapacağını belirtti. Uzun, "Türkiye'nin kapasitesini ve imkanlarını düşündüğünüzde onu en yetkin, en geniş, en etkili bir şekilde nasıl harekete geçirilebilecek ve öyle bir diplomasiyi nasıl hayata geçireceğimizi ortaya koyacak olan çok geniş, çok boyutlu ve alanındaki en liyakatli isimlerden oluşan bir dış politika takımımız var" diye konuştu.

Deniz Yavuzyılmaz başkanlığındaki Kamu Denetimi ve Şeffaflık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına ilişkin de Uzun, "Biz iktidar namzeti bir partiyiz ve bütün planlamalarımızı bunun buna göre yapıyoruz. Ama iktidar olana kadar muhalefet görevimiz var. Muhalefetin de en önemli görevlerinden bir tanesi denetimdir. Vatandaşın kör kuruşunun bile hesabını soracak şekilde bütün kamu uygulamalarını en ince detayına kadar denetleyen bir yaklaşımla bu görevi yapacağız" diye konuştu.

"SEFERBERLİK DÖNEMİNE GİRİYORUZ"

Uzun, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla böyle bir kadroyla Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde bir seferberlik dönemine giriyoruz. Biz bu dönemi bir seferberlik dönemi olarak tarif ediyoruz. Nereye kadar? Seçime kadar. Sandık gününe kadar olan bu dönemi bir seferberlik dönemi olarak görüyoruz. Bütün ayarlamalarımızı ona göre yapıyoruz. 18 ay, hatta ondan sonra bir üstüne bir 10 ay daha koyun Mart 2029'daki yerel seçimlere kadar olan bu dönemi biz bir seferberlik dönemi olarak görüyoruz. Böyle bir anlayışla bütün siyasetimizi böyle planlayacağız, kadrolarımızı böyle planlayacağız. Evet, işimiz zor, yükümüz ağır ama kararlıyız. Kararlılığımız var. O sandık gelecek. O sandığa varacağız ve o seçimi kazanacağız. Türkiye tekrar işleyen bir hukuk devleti haline dönecek ve Türkiye Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracak ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin her bir ferdi, her bir vatandaşı zengin, müreffeh bir hayata kavuşacak. O bilinçle bu çalışmaları başlatıyoruz. Ülkemize, partimize, siyasetimize, tüm vatandaşlarımızın her birine bu kadro ve bu kadroyla birlikte ortaya koyduğumuz bu irade, bu azim, bu çaba hayırlı olsun diyorum."

Kaynak: ANKA