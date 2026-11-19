Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA

(İSTANBUL) - YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Ben bir koltuk için, bir mevki için, bir makam için bu mücadeleyi vermiyorum. Biz dava insanıyız. Bizim davamız demokratik cumhuriyetin davasıdır. Bizim davamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği cumhuriyeti daha ileriye taşıma davasıdır" dedi.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin ilçe başkanlarıyla Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nda düzenleyeceği toplantı öncesinde açıklama yaptı. İlçe başkanlığı önüne gelen onlarca partiliye ve yurttaşa seslenen Çelik, buluşmanın mitinge dönüştüğünü belirterek şunları söyledi:

"Dün sarayda alınmış olan bir karar, Ankara Adliyesi'nin içerisinde bir hakim tarafından yüzümüze okundu. Biz o kararın sarayda alındığını çok iyi biliyoruz. Dün sarayda alınan kararla hakimin yüzümüze okuduğu karar şunu söylüyordu: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'a, Bursa İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş'a, bana ve bir bölüm yol arkadaşımıza 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyaset yasağı. Şimdi neden yargılandığımızı biz çok iyi biliyoruz. İddianamenin içerisinde ne vardı, bizi neyle suçluyorlardı; dün Ankara Adliyesi'nde tam bir saat boyunca anlattım. Bize yönelik suçlamalarda hiçbir kanıt yok, hiçbir delil yok. Tamamen sosyal medya dedikoduları... 2023 kurultayını kaybedenler, 2024'te yerel yönetimler seçimlerinde belediye başkanı, belediye meclis üyesi olup aday gösterilmeyenlerin iftiralarıyla, yalanlarıyla dün Ankara Adliyesi'nde bir yargılama gerçekleşti.

"KURULTAYDAN 1,5 YIL SONRA DAVA AÇILDI"

Peki kurultay ne zaman yapıldı? Kurultaya yönelik bir ceza verdiler bize. Kurultay 2023 yılının kasım ayında yapıldı. Siyasi partilerin kongrelerinde ve kurultaylarında tek yetkili organ ilçe seçim kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu'dur. Kurultay 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşti. Yasal itiraz süresi içerisinde ilçe seçim kuruluna bir itiraz yok. İl seçim kuruluna bir itiraz yok. Aradan 3-6 ay geçer, bir itiraz yok. Peki ne zaman var itiraz? 2024'te İstanbul'da Ekrem Başkan'la belediye sayısını 26'ya çıkarttık. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel'le Türkiye'nin birinci partisi olduk. İşte o gün bir daha sandıkla seçim kazanamayacağını anlayanlar ve onun iş birlikçileri bir kirli oyunu devreye soktular. Kurultaydan 1,5 yıl sonra bize dava açıldı. Görev süremizin bitmesine 6 ay kala bir dava açıldı.

"KURULTAYDA TUGAY'I TANIMIYORDUM"

Bu davanın amacı neydi? Türkiye'nin birinci partisinin iktidar yürüyüşünü durdurmak. Peki neyle suçladılar bizi? Benimle ilgili iddianamede tek bir tane cümle var. Hatip Karaaslan isimli, bugün gelse şu meydanda bulunsa sizin aranızda yüzünü görsem tanımayacağım bir kişi, -hayatımda yüzünü görmüş değilim, kendisini tanımıyorum- şu cümleyi kuruyor: 'Kurultayda Özgür Çelik'le Cemil Tugay'ın delegelere para dağıttığı konuşuluyordu'. 'Gördüm' demiyor, 'Konuşuluyordu' diyor. Bana yöneltilen suçlama bu. Peki ben o zaman Cemil Tugay'ı tanıyor muyum? Hayır, tanımıyorum. Peki 2023'te Cemil Tugay'ın telefonu bende kayıtlı mı? Hayır, değil. Hatta 2024'te İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildiğinde Google'dan tarattığım; kimdir, mesleği nedir, İzmir gibi bir büyükşehre bu belediye başkan adayı gösterilirken liyakatı nedir diye Google'dan tarattığım bir isim. Daha sonra kendisiyle tanıştığım, telefon alışverişi yaptığım bir isim.

"TUGAY'A BERAAT, ÇELİK'E CEZA"

Şimdi tek bir cümleyle yargılanıyorum: 'Özgür Çelik'le Cemil Tugay'ın delegelere para dağıttığı konuşuluyordu'. Bu 'Konuşuluyordu' kısmı önemli. Peki, mahkeme karar verirken ne yapıyor? Cümle aynı. İftirayı atan müfteri aynı. Cemil Tugay'a beraat, Özgür Çelik'e ceza ve siyaset yasağı. Dün Ankara Adliyesi'nde söyledim, bugün Zeytinburnu Meydanı'ndan bir kez daha söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde herhangi bir vatandaşın mahkemelerde suçsuzluğunun ispatlanabilmesi için İzmir halkının iradesine ihanet mi etmesi gerekiyor? Herhangi birisinin aklanması için AKP'ye transfer mi olması gerekiyor? Bu ülkenin mahkemeleri, bu ülkenin hakimleri, savcıları insanların hangi siyasi partiye üye olduğuna, hangi siyasi partide görev yaptığına bakarak mı karar veriyorlar? Bugün Türkiye'de yargıya güven yüzde 20'lerin altına inmiş durumda. Bu tür siyasi kararlar alınırsa 'Devletin dini adalettir' diyorsak, 'Devletin temelini adalet oluşturur' diyorsak bu ülkeyi nasıl bir hale getiririz?"

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Bu cezaya ilişkin izleyecekleri yol haritasını da Çelik, şöyle anlattı:

"2 yıl 1 ay hapis cezası, bir siyaset yasağı... Peki şimdi ne olacak? En baştan ifade etmek isterim. Biz görevimizin başındayız. Benim il binama 5 bin polisle geldiklerinde biz görevimizin başındayız dedik. Mazbatamı iptal ettiklerinde biz görevimizin başındayız dedik. Partimizin genel merkezine girdiklerinde biz görevimizin başındayız dedik. Yargıtay sisteminden üyelik kaydımızı sildiklerinde biz görevimizin başındayız dedik. Biz bu karanlığa teslim olmayız. Biz görevimizin başındayız. Bir şeyi daha merak ediyor insanlar. 'Bu siyaset yasağı ne anlama geliyor? Yarın bir yere aday olursa acaba bir engel mi çıkartır'. Şunu ifade etmek istiyorum. Ne anlama gelirse gelsin, ben zaten bir koltuk için, bir mevki için, bir makam için bu mücadeleyi vermiyorum. Biz dava insanıyız. Bizim davamız demokratik cumhuriyetin davasıdır. Bizim davamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği cumhuriyeti daha ileriye taşıma davasıdır.

"MEYDANLAR, SOKAKLAR BİZİMDİR"

Bizim davamız, birileri monarşi hayalleri kurarken tam bağımsız Türkiye mücadelesidir. Bu nedenle alınmış bu kararların bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Yüzümüze okunan bir karar, hapis cezası ve siyaset yasağı. Bu karar sarayda alınmış bir karar, Ankara Adliyesi'nde yüzümüze okunmuş bir karar. Madem bu kararlar saraylarda alınacaksa o zaman adliyelerin ne anlamı var? Hakimler, savcılar neden varlar? Madem bu fermanlar sarayda yazılacaksa bu adliyelerin, hakimlerin, savcıların anlamı, manası nedir ama sarayda yazılan fermanlar varsa, ferman padişahınsa meydanlar bizimdir, sokaklar bizimdir. Biz sokaklarda ve meydanlarda milletimizle birlikte mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizim mahkemelerimiz bu aşamadan itibaren toplumun vicdan mahkemeleridir. Biz toplumun vicdan mahkemelerinden aklandık. Ben İstanbul'da 3 yıl içerisinde tam 4 kez il başkanı seçildim."

BEŞİKTAŞ'A ÇAĞRI YAPTI

Gazetecilere ve medyaya yönelik artan baskılara da tepki gösteren Çelik, pazar günü Beşiktaş BaBalmumcu'dan Barbaros Meydanı'na kadar yapacakları yürüyüşe çağrı yaptı.

Kaynak: ANKA