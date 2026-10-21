Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'ye kayyum atanmasını protesto etti

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Atatürk'ün koltuğunda oturan Genel Başkan, Çubuk'ta linç girişimine uğradı. Halk TV oradaydı. Halk TV yine yakanlardan değil, yananlardan taraftı. ve ne acıdır ki maalesef o kişi bugün Halk TV'yi hedef gösteren isimlerden biri oldu." dedi.

Özel, partisinin Halk TV İstanbul Stüdyosu önünde gerçekleştirdiği Halk TV Dayanışma Mitingi'nde, kanala kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Halk TV'nin 2005 yılında halkın sesi olmak için kurulduğunu belirten Özel, o günden bugüne kıt kanaat imkanlarla büyüdüğünü söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 yılında cenaze töreninde saldırıya uğradığı olaya değinen Özel, şöyle konuştu:

"Atatürk'ün koltuğunda oturan Genel Başkan, Çubuk'ta linç girişimine uğradı. Halk TV oradaydı. Halk TV yine yakanlardan değil, yananlardan taraftı. ve ne acıdır ki maalesef o kişi bugün Halk TV'yi hedef gösteren isimlerden biri oldu. Bu meydanda muhalefetin bütün sesleri varken, muhalefetin bütün renkleri varken sureti muhalefetten görünüp Halk TV'yi hedef gösterip, ama Halk TV'ye kayyım atanınca toplumsal tepkinin karşısında timsah gözyaşları dökenler, timsah gözyaşlarıyla twit atanlar bu meydanda muhalefetle birlikte olamıyorlar, olamayacaklar."

Özel, "İktidara boyun eğen kanallar bir milyonluk Saraçhane mitinglerini görmezken Saraçhane'deki o tarihi tepkiyi, o tarihi birlikteliği gösteren kanal Halk TV'diydi. Ana muhalefetin başına kayyım atanırken, Atatürk'ün partisinin kapıları kırılırken, Atatürk'ün hatırasına saygısızlık yapılırken Halk TV oradaydı. Halk TV butlancıların değil, halkın seçtiklerinin yanında durdu. Halk TV her zaman tarihin doğru tarafında durdu." ifadelerini kullandı.

İş insanı Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmaya değinen Özel, şöyle devam etti:

"Buradan ilan ve ifşa ederiz ki Halk TV'ye yapılan iş, Cafer Mahiroğlu ile bir mali işlem, mali soruşturma değil, o kisve altında Halk TV'nin yayınlarını susturma, basını susturma, kara düzeni eleştirenleri susturma, halkın haber alma hakkına engel olma girişimidir. Siz kimi kandırıyorsunuz? Bu yüzden bu dört başı mamur bir darbedir. Dünya kadar kanala el koyuyorlar, kanal yandaş yayın yapıyorsa yayın çizgisine devam, kanal muhalifse o kanalın iflahını kesiyorlar, sesini kesiyorlar, yok ediyorlar."

Özel, bugün burada sadece Halk TV için ses yükseltmediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"T24'ten Tele1'e kadar tüm kanallara, engellenen tüm mecralara sahip çıkıyoruz. Darbe bahanesiyle çökülen İMC'yi, Hayat TV'yi unutmuyoruz. Kapatılan tüm sosyal medya hesaplarını, erişim engeli getirilen gazetecilerin ve yayın organlarının sosyal medya hesaplarını bir kez daha hatırlatıyoruz. Buradan Anayasa Mahkemesi'ne 21 Eylül tarihinde verdiğimiz dilekçeyle, temmuz ayında çıkan ve erişim engelini sarayın atadığı bir kişiye ve sarayın anlık talimatlarına bağlayan kanuna karşı Anayasa Mahkemesi'nin önündeki dosyamızı hatırlatıyor, Anayasa Mahkemesi'ne tarih önündeki bu sorumluluğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."

Halkı mücadele için meydanlara ve sokaklara çağıran Özel, "Ben şiddete çağırmam, ben kargaşaya çağırmam. Ama şunu bil ki ben mücadeleye, direnmeye çağırıyorum. Sokaklara çağırıyorum. Meydanlara çağırıyorum." dedi.???????

Kaynak: AA