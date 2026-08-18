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Özgür Özel'den Milletvekili Melih Meriç'e Saldırıya Lanet

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyı lanetledi. Meriç'in ameliyatının başarılı geçtiğini belirten Özel, sorumluların cezalandırılmasını beklediklerini ve şiddetin siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı lanetledi.

Özel, Meriç'in bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gaziantep Milletvekilimiz, kıymetli yol arkadaşım Melih Meriç'e yönelik alçak saldırıyı lanetliyorum. Milletvekilimizin ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrendim. Kendisine, ailesine ve bütün yol arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz. Melih kardeşimin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını ve aramıza dönmesini diliyorum."

Kaynak: AA
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