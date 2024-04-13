Yeni Konya-Antalya kara yolunda trafik yoğunluğu

Yeni Konya- Antalya kara yolunda bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Tatilcilerin Ramazan Bayramı sonrasında Antalya'dan başlayan dönüş yolculuğu, Beyşehir-Derebucak-Serik güzergahlı yeni Konya- Antalya kara yolunda yoğunluk yaşanmasına yol açtı.

Antalya'dan Konya yönüne seyir halinde olan araçlar, Beyşehir ilçesi kesiminde yoğunluğun daha da artmasına neden oldu.

Trafik sıkışıklığının en çok gözlendiği yer Beyşehir girişi oldu.

Ali Akkanat, Antalya ve Köprübaşı caddelerinde sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Araç yoğunluğu dolayısıyla Eşrefoğlu Köprüsü'nde de trafik yavaş seyretti.