Yeni konutlara yerleşen depremzede aile: Hayatta kaldığımız gün tekrar doğduk

İZMİR'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan, duvarları ve merdivenleri yıkılan binadan yaralı çıkmayı başaran Gülay Yaşar (55), inşa edilen konutlarda, iki çocuğuyla yeni bir hayat yaşıyor. Deprem korkularının hala devam ettiğini anlatan Yaşar, "Kızım odada yalnız uyuyamıyor, hala çok korkuyoruz. Benim ve kızımın doğum günü, hayatta kaldığımız 30 Ekim'dir" dedi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremde 117 kişi yaşamını yitirirken, onlarca binada ağır hasar oluştu. Deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yerinde ve rezerv alanda yeni konutlar inşa edildi. Depreme Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki evinde yakalanan iki çocuk annesi ev kadını Gülay Yaşar da yıkılan ağır hasarlı binasının yerine yeni yapılan konutlara yerleşti.

Deprem konutları inşa edilmeden önce bir süre kirada yaşadığını belirten Yaşar, "Daha sonra Allah razı olsun ki evlerimiz yapıldı. Yeni evimize geçen nisan ayında yerleştik. Kurada evimiz çıktıktan sonra, içindeki eksiklikleri tamamladık. Bazı masrafları biz kendimiz yaptık. Bin defa dua ediyoruz. Evimiz 70 metrekarelik bir ev ve üç kişiye yetiyor. O günler asla unutulmuyor. Benim ve kızımın doğum günü, hayatta kaldığımız 30 Ekim'dir. Biz, o gün yeniden dünyaya geldik. Biz o gün kurtulamayabilirdik. Hala o korkuları yaşıyoruz. Kızım odada yalnız uyuyamıyor. Ev şu anda emniyetli. Bana göre deprem evleri çok iyi yapıldı. Ben çok yakındım. Temelinden itibaren gidip, yapılışını izledim. Çok sağlam yapıldığını hepimiz gördük. Buna rağmen kızım hala yalnız uyuyamıyor" diye konuştu.