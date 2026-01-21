Yeni Kaledonyalı bağımsızlık yanlıları, Ada'nın statüsüne ilişkin ek anlaşmayı reddetti

Fransız sömürgesi Yeni Kaledonya'nın bağımsızlığını isteyen Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS), Ada'nın kurumsal statüsüne ilişkin Paris'te imzalanan ek anlaşmayı reddettiğini açıkladı.

FLNKS'nin sosyal medya hesabından, Paris hükümeti ve Yeni Kaledonya'nın bazı siyasi temsilcileri arasında Paris'te 19 Ocak'ta imzalanan Elysee-Oudinot Anlaşması'na ilişkin açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, FLNKS'nin Yeni Kaledonya'nın kurumsal ve ekonomik statüsüne ilişkin bu ek anlaşmayı kesin olarak reddettiği belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın "siyasi bir gelişme" teşkil etmediği ve Fransız devletinin güç kullanmasını yansıttığına işaret edilen açıklamada, bir önceki Bougival Anlaşması'nın Yeni Kaledonya'nın bağımsızlık süreciyle örtüşmediği vurgulandı.

Açıklamada, Elysee-Oudinot Anlaşması'nın Fransız devletinin Ada'yla ilgili projesini kabul ettirmek için yaptığı "ekonomik bir şantaj" olduğu savunulurken, bu anlaşmanın Yeni Kaledonya'daki seçmen sayısının artmasına neden olacağını kaydedildi.

Bu anlaşmanın uluslararası hukuku yok saydığı değerlendirmesine yer verilen açıklamada, "FLNKS, Noumea Anlaşması ve uluslararası hukukta öngörüldüğü gibi ( Yeni Kaledonya'nın) tam egemenlik sürecine saygı gösterilmesi için siyasi eylemine devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları güç kullanılarak bastırılmış, Bougival Anlaşması imzalanmıştı

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları 2024'te, Fransız hükümetinin yerli halkla yaptığı anlaşmalara aykırı olan bir anayasal reformu yürürlüğe koymak istemesine karşı harekete geçmişti.

Paris hükümeti, Ada'da 13 Mayıs 2024'te başlayan bağımsızlık protestolarını güç kullanarak bastırmış, Fransız güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Paris yönetimi, protestoların ardından bağımsızlık yanlıları ile müzakere masasına oturmuş ve Bougival Anlaşması'na giden süreç başlamıştı.

Fransa'nın Bougival kentinde 12 Temmuz 2025'te Yeni Kaledonyalı temsilciler ile Paris hükümeti arasında "Fransa bünyesinde özel statülü bir Yeni Kaledonya devleti kurulmasını" öngören anlaşma imzalanmıştı.

Yeni Kaledonyalı bağımsızlık yanlıları, yerli halkın taleplerini yansıtmadığı gerekçesiyle Bougival Anlaşması'na karşı çıkmıştı.

FLNKS Hareketi Başkanı Christian Tein, Bougival Anlaşması'nı yeniden görüşmek üzere 16 Ocak'ta Paris'te Elysee Sarayı'nda başlayan görüşmelere katılmayacaklarını bildirmişti.

Paris'te hükümet ve Yeni Kaledonyalı bazı siyasi gruplar arasında yapılan müzakereler 19 Ocak'ta sona ermişti.

Ada'nın bağımsızlığını isteyen FLNKS temsilcilerinin protesto ederek katılmadığı görüşmelerin neticesinde, Yeni Kaledonya'nın statüsüne ilişkin 12 Temmuz 2025'te imzalanan Bougival Anlaşması'na ek kurumsal ve ekonomik Elysee-Oudinot Anlaşması imzalanmıştı.