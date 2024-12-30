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Yeni Hasta Yönlendirme Sistemi ile Hastane Yoğunluğu Azalıyor

Yeni Hasta Yönlendirme Sistemi ile Hastane Yoğunluğu Azalıyor
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Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu yeni hasta yönlendirme sistemi, hastanelerdeki yoğunluğu azaltarak vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamayı hedefliyor. Aile hekimleri, birçok tetkiki doğrudan gerçekleştirme imkanına sahip olacak.

Sağlık Bakanlığı'nın yeni hasta yönlendirme sistemi sayesinde hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, gazetecilere, Sağlık Bakanlığı'nın birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve sağlık hizmetlerini daha etkin hale getirmek için önemli düzenlemeler yaptığını söyledi.

Yeni düzenlemelerle aile hekimlerinin kronik hastalık takibini artırdıklarını ifade eden Tosun, "Hasta ikinci basamağa yönlendirilip ikinci basamakta gerekli işlemler yapıldıktan sonra tekrar hasta birinci basamağa dönüyordu. Bu da ikinci ve üçüncü basamakta gereksiz bir hasta yoğunluğuna neden olmaktaydı. Artık kalça ultrasonu, basit akciğer grafisi, basit kan tahlilleri gibi tetkikleri direkt birinci basamaktaki aile hekimi takip etmek istediğinde istemlerini yapabilecek. Bu da hastane sistemlerine düşecek." dedi.

Sistem sayesinde hastanelerdeki yoğunluğun azalacağını belirten Tosun, "Vatandaşlar, hastanede herhangi bir hekime uğramadan direkt ilgili görüntüleme ünitelerine veya laboratuvarlara gidilebilecek. Yapılan işlemler direkt aile hekimlerinin ekranlarına düşecek. Bu şekilde ikinci ve üçüncü basamaktaki yoğunluk azaltılacak. Aile hekimlerinin takiplerini daha net bir şekilde sistem üzerinden yapması sağlanacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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