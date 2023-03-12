Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji verileri paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, hafta başından itibaren yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları düşecek. Yağışların yanı sıra rüzgar ve fırtına uyarısı da yapılırken, "İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi günü iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normalleri altına düşeceği ancak Çarşamba gününden itibaren artarak tekrar mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor." denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin verilerine göre hafta başından itibaren yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş görülecek.

KARADENİZ, İÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU'YA KAR UYARISI

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde aralıklarla yağış etkili olacak. Yağışlar İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Konya çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'de kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli(50-100 kg/m2) yağışların yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40- 80 km/sa) yaşanması bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VAR

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı uyarırken, buzlanma ve don olayının da yaşanabileceği belirtildi.