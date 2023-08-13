Yeni Galata Köprüsü Bakım Çalışmaları Başladı

BEYOĞLU ve Fatih ilçelerini birbirine bağlayan Yeni Galata Köprüsü, yaklaşık 40 gün sürecek bakım çalışmalarının ilk etabı için trafiğe kapatıldı. Köprü girişine beton bariyerler yerleştirilirken, iş makineleri de köprüdeki yerini aldı.

BEYOĞLU ve Fatih ilçelerini birbirine bağlayan Yeni Galata Köprüsü, yaklaşık 40 gün sürecek bakım çalışmalarının ilk etabı için trafiğe kapatıldı. Köprü girişine beton bariyerler yerleştirilirken, iş makineleri de köprüdeki yerini aldı.

Galata Köprüsü'nde 40 gün sürecek bakım ve onarım çalışmalarının 20 gün sürecek ilk etabı için saat 01.00 itibarıyla hazırlıklar başladı. Çalışmalar kapsamında birinci etapta Karaköy- Eminönü istikametine trafiğe kapatıldı. Görevliler, beton bariyerlerle köprüyü kapatırken, iş makineleri de köprüde yerini aldı. Birinci etap çalışmalar kapsamında trafik akışı, Karaköy'den Eminönü istikametine gidecek araçlar Tersane Caddesi'nden Atatürk Köprüsü'ne yönlendirilecek ve Eminönü'ne ulaşımları sağlanacak.

Çalışmanın ikinci etabında ise Eminönü- Karaköy istikametinin trafiğe kapatılacağı ve trafik akışının alternatif güzergahlardan sağlanacağı duyuruldu. Daha sonra başlayacak ve yine 20 gün sürecek ikinci etap kapsamında ise Eminönü'nden Karaköy istikametine gidecek araçlar Eminönü'nden Ragıp Gümüşpala Caddesi'ne yönlendirilerek. Unkapanı kavşağını takiben Atatürk Köprüsü ve Tersane Caddesi üzerinden Karaköy istikametine ulaşım sağlanacak. Çalışmalar sırasında tramvay seferlerinin etkilenmeyeceği bildirilirken, otobüs seferleri ise belirtilen güzergahlardan yapılacak.

Galata Köprüsü'nün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacak "Derz Değişimi ve Asfalt Yenileme İnşaatı" ile olası İstanbul depremine hazır hale getirilmesi hedefleniyor.