Yeni Fatih Camisi İbadete Açıldı

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Schrobenhausen kentinde inşa edilen, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisi ibadete açıldı.

Temeli 2021'de atılıp inşaatı 3 yıl süren, toplam 5 bin metrekare arazi üzerinde kurulan ve yaklaşık bin 750 metrekare kullanım alanına sahip cami ve kültür merkezi kompleksi, modernlik ve geleneğin bileşimi şeklinde dizayn edildi.

Düzenlenen açılış töreninde konuşan DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, camilerin toplum açısından önemine değinerek, "Camilerimiz sadece bir dua ve ibadet yeri değil, aynı zamanda bir buluşma, fikir alışverişinde bulunma ve birliktelik merkezidir. Kökeni ve inancı ne olursa olsun tüm insanlara açıktır, dinler ve kültürler arası diyaloğun teşvik edilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır." dedi.

Kuzey, caminin yapımında emeği geçenler adına DİTİB Schrobenhausen Dernek Başkanı Durmuş Aki'ye teşekkür plaketi takdim etti.

Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan da camilerin birlikte yaşama kültürünün en güzel örnekleriyle yaşandığı mekanlar olduğunu belirterek, "Fatih Camimizi inşaat sürecinde 3 kez ziyaret ettim. Cami inşaatı ile ilgili dernek yöneticilerinden bilgi aldım. Derneğimiz güzel çalıştı ve bu güzel eserin bugün hep birlikte açılışını yapıyoruz. Caminin yapımında emeği geçenlere tebriklerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Schrobenhausen Belediye Başkanı Harald Reisner da DİTİB ile aralarında büyük dostlukların kurulduğunu kaydederek, "Şehrimizde birlikte yürüttüğümüz başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Haziranda eyaletimizde meydana gelen ve beldemizin de etkilendiği sel felaketinde DİTİB cemaati ve bölgemizdeki Türk vatandaşları bizlere hep destek oldu. Su altında kalan bir anaokulumuz dernekte eğitim faaliyeti yürüttü. Bu güzel dayanışma örneğinden dolayı Fatih Camisi Derneğine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Schrobenhausen Kaymakamı Peter von der Grün ise "Fatih Camisi yönetimine ve cemaatine bölgede meydana gelen sel felaketinde şehrimize yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. Caminin yapımında emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Schrobenhausen DİTİB Fatih Camisi'nin açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi.