Yemen ordusu 24 saatte 1326 hassas operasyonla 370 Husi milisini etkisiz hale getirdi

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Yemen ordusu, son 24 saatte Husilere karşı 1326 hassas operasyon gerçekleştirdiğini ve 370 Husi mensubunu etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Yemen Şafağı operasyonu kapsamında Husilere karşı düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre son 24 saatte Husilerin toplanma yerlerine, araçlarına, tahkimatlarına ve mevzilerine 1326 hassas operasyon gerçekleştirildi ve 370 milis etkisiz hale getirildi.

Marib ve Taiz'de Husilere ait birçok mevzi ele geçirildi ve ağır silahlar ile askeri teçhizata el konuldu, savunma mevzileri dağıtıldı.

Öte yandan, Marib'deki yerel makamlar, Husilerin kente 8 balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin nereye düştüğüne, can ve mal kaybına sebep olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Yemen'de 5 Ekim'de başlatılan ve Başkanlık Liderlik Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin devlet kurumlarını geri almayı ve başkent Sana'nın kontrolünü sağlamayı hedeflediğini belirttiği "Yemen Şafağı" askeri operasyonu devam ediyor.

Kaynak: AA