Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Yemen ordusu 24 saatte 1326 hassas operasyonla 370 Husi milisini etkisiz hale getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen ordusu, Yemen Şafağı operasyonu kapsamında son 24 saatte Husilere karşı 1326 hassas operasyon düzenleyip 370 Husi mensubunu etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Marib ve Taiz'de mevziler ele geçirilirken, Marib makamları Husilerin kente 8 balistik füze fırlattığını açıkladı.

Yemen ordusu, son 24 saatte Husilere karşı 1326 hassas operasyon gerçekleştirdiğini ve 370 Husi mensubunu etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Yemen Şafağı operasyonu kapsamında Husilere karşı düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre son 24 saatte Husilerin toplanma yerlerine, araçlarına, tahkimatlarına ve mevzilerine 1326 hassas operasyon gerçekleştirildi ve 370 milis etkisiz hale getirildi.

Marib ve Taiz'de Husilere ait birçok mevzi ele geçirildi ve ağır silahlar ile askeri teçhizata el konuldu, savunma mevzileri dağıtıldı.

Öte yandan, Marib'deki yerel makamlar, Husilerin kente 8 balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin nereye düştüğüne, can ve mal kaybına sebep olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Yemen'de 5 Ekim'de başlatılan ve Başkanlık Liderlik Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin devlet kurumlarını geri almayı ve başkent Sana'nın kontrolünü sağlamayı hedeflediğini belirttiği "Yemen Şafağı" askeri operasyonu devam ediyor.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Husi tehdidi büyüyor: Riyad'ın 99 katlı simge gökdeleni çalışanlarını eve gönderdi

Riyad'ın 99 katlı simge gökdeleni çalışanlarını eve gönderdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin

Nihat Kahveci'den Süper Lig devine kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek 'başörtüsü' çıkışı

Azerbaycanlı ünlü doktordan skandal çıkış: Siyah giyen dindarlardan...
Litvanya’da İHA alarmı! NATO uçakları havalandı, halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı

NATO ülkesinde İHA alarmı! Cumhurbaşkanından korkutan açıklama
Batman’ın yeni gözdesi: Kardeşlik Camisi kapılarını açtı

Açılışını Bakan Çiftçi yaptı: Şehrin yeni buluşma noktası olacak

Hürmüz'de şaşırtan manzara! Balık yerine iPhone avına çıktılar

Denizde balık yerine iPhone avına çıktılar
Şükrü Özyıldız’ın kız kardeşi evlendi 'Sen hâlâ benim küçük kardeşimsin' notuyla paylaştı

Şükrü Özyıldız’dan kardeşine duygusal düğün mesajı: Sen hala benim...
Balıkesir Bandırma'daki Daskyleion'da 7 fırın ve 2 bin 600 yıllık tohumlar bulundu

Tam 2 bin 600 yıllık! Yerin altında bozulmadan kalmış