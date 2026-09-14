Yemen'in Marib vilayetinden Suudi Arabistan'a kadar birçok bölgede askeri gerginlik sürüyor

Yemen'de Husilerin Marib vilayetinin merkezini balistik füzeyle hedef alması ve Suudi Arabistan'daki bir hava üssüne saldırı düzenlediğini açıklamasıyla Marib'den Suudi Arabistan sınırına uzanan geniş bir hatta askeri gerilim devam ediyor.

Yemen'de Husiler, Marib'den Suudi Arabistan'a birçok bölgede saldırılarını artırırken, Taiz'de taraflar arasında adeta fırtına öncesi sessizliğin hüküm sürdüğü belirtildi.

Yemen basınında yayımlanan haberlere göre İran destekli Husiler, Marib vilayetine bağlı Ragvan ilçesine balistik füzelerle saldırdı.

Ülkede temmuz ayından bu yana artan çatışmaların hedefi olan Marib'de, yerinden edilmiş 5 milyon kişinin 2 milyon 200 binden fazlası yaşıyor.

Suudi Arabistan'a saldırılar

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yayımladığı video mesajda, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt kentinde bulunan Kral Halid Hava Üssü'nü hedef aldıklarını iddia etti.

Seri, onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla (İHA) üssün uçak hangarları, radarları, pistleri ve mühimmat depolarının vurulduğunu, hedeflerin "doğrudan ve isabetle" vurularak "büyük kayıplara" yol açtığını öne sürdü.

Saldırının Suudi Arabistan'ın Yemen'deki operasyonlarına karşılık olduğunu savunan Seri, Suudi Arabistan'ın iç kesimlerine yönelik saldırıların süreceğini belirtti.

Bu iddialara ilişkin Suudi Arabistan makamlarından veya Yemen hükümetinden resmi açıklama yapılmadı.

Taiz'de fırtına öncesi sessizlik

Stratejik Babulmendeb Boğazı'na yakın konumdaki Taiz vilayetinde, Yemen hükümeti ve Husiler arasındaki karşılıklı çatışmaların ardından cephe hatlarında fırtına öncesi sessizliğin hakim olduğu belirtildi.

Husilerin daha önceki saldırıları nedeniyle Taiz'deki geçiş noktasında ulaşımın geçici olarak durduğu ve bazı okullarda da eğitime ara verildiği ifade edildi.

Suudi Arabistan sınırındaki El-Cevf vilayetinde ise yeni bir askeri hareketlilik yaşanmadı.

Öte yandan Yemen hükümetine bağlı Vatan Kalkanı Güçleri, Husilere mensup bazı kişileri esir aldıklarını duyurdu.

Vatan Kalkanı Güçlerinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı videoda, esir alınan 3 Husi mensubunun görüntülerine yer verildi.

Yemen hükümetine bağlı "Sığınmacı Kampları Yönetimi Yürütme Birimi"nden yapılan açıklamada askeri hareketliliğin insani krizi derinleştirdiği, son çatışmalar nedeniyle 6 vilayette 12 binden fazla aileye mensup 86 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Bu kişilerin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu ifade edilirken, göçlerin büyük bir kısmının Taiz'de yaşandığı ve bu vilayeti Lahic, Hudeyde, Aden, Ebyen ve Şebve'nin izlediği bilgisi verildi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA