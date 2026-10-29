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Yemen, Husilerin Aden Havalimanı'na ekimdeki 6. saldırı sonrası BMGK'den önlem istedi

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Yemen hükümeti, Husilerin Aden Havalimanı'na yönelik saldırıları için BMGK'den caydırıcı önlem almasını istedi. Ekimdeki 6. saldırının ardından gönderilen mektupta saldırıların sivilleri, yolcuları ve personeli tehdit ettiği, ulaşım ve insani yardımı olumsuz etkilediği belirtildi.

Yemen hükümeti, Husilerin Aden Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırılarının durdurulması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) caydırıcı önlemler almasını talep etti.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yemen'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abdullah es-Saadi, Husilerin ekim ayının başından bu yana havalimanına düzenlediği 6 saldırının ardından BMGK'ye mektup gönderdi.

Husilerin dün Aden Uluslararası Havalimanı'nı bir dizi balistik füzeyle hedef aldığı ve bunun ekim ayı içinde havalimanına yönelik 6. saldırı olduğu belirtilen mektupta, saldırıların sivillerin, yolcuların ve çalışanların hayatını tehlikeye attığı ifade edildi.

Mektupta, saldırılar en güçlü şekilde kınanarak sivil havalimanının hedef alınmasının savaş suçu oluşturduğu ve yolcuların, uçak mürettebatının ve çalışanların hayatına yönelik doğrudan tehdit teşkil ettiği belirtildi.

Saldırıların vatandaşların ulaşımını ve insani yardım çalışmalarını da olumsuz etkilediği kaydedilen mektupta, saldırılardan ve bunların sonuçlarından Husiler sorumlu tutuldu.

Sivil tesislerin tekrar tekrar hedef alınmasının, uluslararası toplumun endişe ve kınama açıklamalarının ötesine geçerek havalimanlarının korunmasını ve saldırılardan sorumlu kişilerin hesap vermesini sağlayacak somut ve etkili adımlar atmasını gerektirdiği vurgulandı.

Mektupta, Husilerin Aden Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırılarının BMGK tarafından kınanması ve saldırıların durdurulması için caydırıcı ve cezai önlemler alınması talep edildi.

Yemen Ulaştırma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Husilerin Aden Havalimanı'nı birkaç saat içinde iki kez hedef aldığını bildirmiş ve saldırıların yolcuların, uçak mürettebatının ve çalışanların hayatına doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA
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