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Yemen'de Husilere ait SİHA düşürüldü

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Yemen'de hükümete bağlı Acil Durum Kuvvetleri, İran tarafından desteklenen Husilere ait silahlı insansız hava aracının (SİHA), ülkenin orta kesimindeki Marib ilinde bir askeri kampı hedef almaya çalışırken düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen'de hükümete bağlı Acil Durum Kuvvetleri, İran tarafından desteklenen Husilere ait silahlı insansız hava aracının (SİHA), ülkenin orta kesimindeki Marib ilinde bir askeri kampı hedef almaya çalışırken düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen Acil Durum Kuvvetlerinin 1. Tümeninin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Marib'deki Es-Seniyye Kampı'nın hava savunma sistemlerinin, kampı hedef almaya çalışan Husilere ait "intihar tipi" SİHA'yı düşürdüğü belirtildi.

Tümenin açıklamasında, İHA'nın düşürülmesinin ardından yanarken çekilmiş fotoğrafı da paylaşıldı ancak olayla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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