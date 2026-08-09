Haberler

Yemen hükümet güçleri Husi mevzilerine operasyon başlattı

Yemen hükümet güçleri Husi mevzilerine operasyon başlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'de hükümet güçleri, Marib ve Hadramut'ta asker ve sivillerin ölümüne yol açan Husi saldırılarına yanıt olarak cumartesi günü birden fazla cephede Husi mevzilerine yönelik operasyon başlattı. Ordu sözcüsü Macid en-Nuzeyli, koordineli hareket edildiğini ve saldırıların devamı halinde kararlı önlemler alınacağını belirtti; Husiler ise henüz açıklama yapmadı.

ADEN, 9 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'de hükümet güçleri cumartesi günü birden fazla cephede Husi mevzilerine yönelik operasyon başlattı.

Yemen ordu sözcüsü Macid en-Nuzeyli televizyonda yaptığı açıklamada, operasyonun Marib ve Hadramut'ta hükümet güçlerine bağlı askerler ve sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan Husi saldırılarına yanıt olarak başlatıldığını söyledi.

Sözcü, hükümet güçlerinin çeşitli noktalardaki Husi mevzilerini ve askeri kapasitesini hedef aldığını belirtti. Saldırıların nerede gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntı vermeyen Nuzeyli, can kaybı ve hasar konusunda da bilgi paylaşmadı.

Operasyonun, ordunun farklı cephelerde koordineli hareket ettiğini ortaya koyduğunu belirten Nuzeyli, Husi saldırılarının devam etmesi halinde hükümet güçlerinin gerekli ve kararlı askeri önlemlerle karşılık vereceği uyarısında bulundu.

İki taraf arasındaki çatışmalar, yıllar süren nispi sakinliğin ardından son günlerde yeniden tırmanışa geçmiş durumda.

Husiler ise hükümetin askeri operasyonuna ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Husiler perşembe ve cuma günlerinde Marib ve komşu Hadramut'ta hükümet güçlerine yönelik art arda balistik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlemiş, saldırılar askerlerin ve sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açmıştı.

Kaynak: Xinhua
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı

Ultraaslan liderinin evinden neler çıktı neler!
Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

Yarın gelecek yasa öncesi... Demirtaş'ın mektubu Meclis'te okundu
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: Firari şüpheli tırın gizli bölmesinde yakalandı

Karacellat, tırın dorsesinden çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aksaray'da alacak verecek kavgası: 2 ölü

Kan donduran olay! Evi basıp katliam yaptı
Terliğini almak isterken ırmağa düştü: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Terliğinin peşinden gitti cansız bedeni çıkarıldı
Kastamonu’da festivalde at yarışında kaza: 1 jokey yaralı, 2 at öldü

Yarışlar faciayla bitti
Direğe konan 5 leylekten 3’ü elektrik akımına kapılarak telef oldu

Kan donduran anlar kamerada
Göreve gelir gelmez gözünü yükseklere dikti: Süper Lig için geldik

Göreve gelir gelmez gözünü yükseklere dikti: 3 seneye Süper Lig!
Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike

Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi

Süper Lig devlerinin hedefindeki yıldız, yatta 7 kadınla görüntülendi