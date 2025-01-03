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Husiler, İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu

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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu. Hava sahasına girdikten sonra engellenen füze nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenler çalarken, milyonlarca kişiye sığınaklara girme talimatı verildi. Öte yandan yaşanan panik anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenlerin çaldığını ve milyonlarca kişiye sığınaklara girme talimatı verildiğini açıkladı. Füzenin, İsrail hava sahasına girdikten sonra engellendiği bildirildi.

MİLYONLARCA KİŞİYE "SIĞINAKLARA GİRİN" TALİMATI

Filistin'de sivillere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail'e Yemen'den bir misilleme daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenlerin çaldığı ve milyonlarca kişiye sığınaklara girme talimatı verildiği bildirildi.

Husiler, İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu

FÜZE ENKAZI MODİİN ŞEHRİNE DÜŞTÜ

İsrail hava sahasına girdikten sonra engellenen füzenin enkazının, Modiin şehri yakınlarına düştüğünün değerlendirildiği aktarıldı. İlk belirlemelere göre saldırı nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmediği belirtildi.

Husiler, İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu

SIĞINAKLARA KAÇARKEN YARALANDILAR

İsrail basını ise, ülke genelinde 20 kişinin sığınaklara kaçarken yaşanan panik anları sırasında hafif şekilde yaralandığını duyurdu. Saldırıyı, Yemen'deki İran destekli Husilerin üstlenmesi bekleniyor.

Husiler, İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıFerhat Öztürk:

Allah beter etsin inşallah

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıVEFA:

Aslana bir sinek mi konmuş? Dediniz. ... Ha.. Haaa... Haaaa!!!

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme18
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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Yok öyle bir şey bunlar hep hava gazı haberler, İSRAİL güçlü bir devlettir, muhteşem silahları ve teknolojisi vardır, ona kimse posta koyamaz..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıMutlu Akdağ:

Kotulenen israile bakin vatandaslari icin siginak yapiyor bide bize bakin depremde iban atiyor ama sarayin altina bakin 3 5 kisi icin ne yatirim yapiliyor.vatana kiymet bu olsa gerek.

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Haber YorumlarıA B:

Yine boş işler ses getirecek ne yaptılar ki ?

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Haber YorumlarıVll. Murat:

milyonlarca kişi???

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