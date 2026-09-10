Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın 3 kentini füze ve İHA'larla hedef aldı

RİYAD, 10 Eylül (Xinhua) -- Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt, Abha ve Cazan kentlerini hedef alan balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın ulusal varlıkları ile altyapısına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, bunun grubun gerilimi tırmandırmaya ve Suudi Arabistan'daki sivilleri hedef almaya yönelik "aşırılıkçı yaklaşımını" yansıttığını ifade etti.

El-Maliki, koalisyona bağlı Müşterek Kuvvetler Komutanlığı'nın, Suudi Arabistan'ın egemenliğini, ulusal varlıklarını, sivilleri ve sivil unsurlarını korumak amacıyla bu saldırılara karşılık vereceğini kaydetti.

Saldırılar, Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimin önemli ölçüde tırmandığı bir dönemde gerçekleşti. Husi grubu çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, kontrolü altındaki bölgelere son 12 saat içinde onlarca "Suudi hava saldırısı" düzenlendiğini bildirmişti.

Sınır ötesi karşılıklı saldırılar, hükümet güçleri ile Husilerin, ülkenin batı bölgeleri başta olmak üzere çeşitli cephelerde çatıştığı ve gerilimin de hızla tırmandığı bir dönemde yaşanıyor. Gerilimin tırmanması, Nisan 2022'de yürürlüğe giren ve BM arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin ardından Yemen'in başlıca cephelerinde birkaç yıl süren göreceli sakinliğin sona ermesi riskini de beraberinde getiriyor.

Kaynak: Xinhua