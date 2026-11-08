Yemen'de kameraman Marib'de vuruldu, Yemen Gazeteciler Sendikası soruşturma istedi

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Yemen Gazeteciler Sendikası, hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmaları takip eden yerel bir kameramanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, serbest kameraman Abdurrahman Huri'nin dün Marib kentinin güneyinde çatışmaları kaydettiği sırada vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayın aydınlatılması ve sorumluların hesap vermesi için soruşturma açılması çağrısında bulunulan açıklamada, gazetecilerin ve medya çalışanlarının silahlı çatışmalarda korunması, görevlerini yaparken hedef alınmamaları gerektiği vurgulandı.

Yemen ordusu iki komutanının öldürüldüğünü açıkladı???????

Öte yandan Yemen ordusu, Marib kentinde iki komutanının öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen ordusunun resmi yayın organı "September Net" sitesinde yer alan habere göre, Rağvan Cephesi Komutanı Tuğgeneral Muhammed Hasan Hatim ile 203'üncü Piyade Tugayı 2'nci Tabur Komutanı Yarbay Abdurrakib ed-Dumri'nin cenazeleri Marib'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA