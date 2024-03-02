Yemen'de İngiliz gemisi Kızıldeniz'de battı

Uluslararası tanınırlığı olan Yemen hükümeti, ülkedeki İran destekli Husiler tarafından vurulan İngiliz gemisi Rubymar'ın battığını duyurdu. 18 Şubat'ta Husiler'in vurduğu 41 bin ton gübre taşıyan gemide, yüksek miktarda amonyak ve yağ bulunduğu için çevre felaketi uyarısı yapılmıştı. Öte yandan gemideki mürettebat ise kurtarılmıştı. Söz konusu haber doğrulanırsa Rubymar gemisi, Husiler'in Ekim 2023'ten bu yana Kızıldeniz'de vurup batırdığı ilk gemi olarak kayıtlara geçecek.

Yemen hükümeti, İngiliz gemisi Rubymar'ın "hava koşulları ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle" Kızıldeniz'de battığını duyurdu.

Rubymar gemisi

HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE BATTI

Yemen hükümetinin oluşturduğu "Rubymar Gemisiyle İlgilenen Kriz Hücresi" tarafından geminin son durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Geminin (Rubymar) cuma akşamı, denizde görülen hava koşulları ve kuvvetli rüzgarlar sonucu battığını duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yemen hükümetinin, karasuları ve Kızıldeniz'de çevre felaketine neden olacak geminin batmasından duyduğu üzüntünün dile getirildiği açıklamada, "Geminin 12 günden fazla bir süre kendi kaderine terk edilmesi ve Yemen hükümetinin felaketin önlenmesi yönündeki çağrılarına yanıt verilmemesi nedeniyle bu sonucun beklendiği" vurgulandı.

Rubymar gemisi

HUSİLER'İN İNGİLİZ GEMİSİ RUBYMAR'A SALDIRISI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 18 Şubat'ta Husiler'in 41 bin ton gübre taşıyan Birleşik Krallığa ait Rubymar adlı gemiyi vurduğunu ve geminin su almaya başladığını duyurmuştu. SABA haber ajansı da vurulan geminin yüksek miktarda amonyak ve yağ taşıdığını belirterek büyük bir çevre felaketi uyarısında bulunmuştu.

Husiler'in Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, hedef alınan İngiliz gemisinin ciddi isabet aldığını, batma riski taşıdığını ve mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtmişti. Saldırının Filistin halkına destek amaçlı gerçekleştirildiğini savunan Seri, Filistin halkına yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılıncaya kadar İsrail gemilerine ve işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilere yönelik saldırıların devam edeceğini kaydetmişti.

Rubymar gemisi

GEMİ MÜRETTEBATI KURTARILMIŞTI

Yemen hükümeti tarafından 24 Şubat'ta yapılan açıklamada ise Husiler tarafından vurulan geminin Kızıldeniz'deki Yemen'e ait Haniş Adalarına yöneldiği belirtilmişti. Gemi mürettebatının kurtarıldığı aktarılan açıklamada, Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketi tehlikesiyle karşı karşıya olunduğuna işaret edilmişti.

HUSİLER'İN GEMİLERE SALDIRILARI

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten itibaren Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.