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Yemen'de Husilerin Taiz ve Lahic saldırılarında son 48 saatte 5'i çocuk 28 sivil öldü

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Yemen Haklar ve Özgürlükler Ağı, Husilerin Taiz ve Lahic'te son 48 saatte 164 saldırı ve ihlal düzenlediğini, yaklaşık 450 mühimmat attığını bildirdi. Saldırılarda 5'i çocuk 28 sivil hayatını kaybetti, 14'ü çocuk 57 kişi yaralandı; yaralılardan 10'u sağlık çalışanı.

Yemen'de İran destekli Husilerin Taiz ve Lahic vilayetlerindeki saldırılarında son 48 saatte 5'i çocuk 28 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen Haklar ve Özgürlükler Ağı tarafından yapılan açıklamada, Husilerin Taiz ve Lahic vilayetlerinde sivillere ve sivil yerleşimlere yönelik 164 saldırı ve ihlal gerçekleştirdiği, yerleşim bölgelerine yaklaşık 450 mühimmat attığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda 5'i çocuk 28 sivilin hayatını kaybettiği ve 14'ü çocuk 57 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralılardan 10 kişinin sağlık çalışanı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Husilerin saldırılarında 10'u tamamen yıkılan 51 evin ve sağlık tesisinin zarar gördüğü, 12 özel aracın hasar aldığı belirtildi.

Ayrıca Husilerin el-Huban, et-Turbe ve batı kıyısı bölgelerinde 16 kişiyi kaçırarak bilinmeyen yerlere götürdüğü ifade edildi.

Ordudan ilerleme açıklaması

Yemen ordusu ise Taiz ve Lahic vilayetlerinde İran destekli Husilere karşı operasyonlar düzenlediğini duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Basın Merkezi, hükümet güçlerinin Lahic'in kuzeyindeki Mukatira ilçesinde bazı mevzileri geri aldığını ve Husileri püskürttüğünü bildirdi.

Açıklamada, Taiz'de çeşitli noktalarda Husilerin zırhlı araçlar ve tankla desteklenen ilerleyişinin durdurulduğu, çıkan çatışmalarda örgütün kayıplar verdiği ifade edildi.

Ordunun ayrıca Taiz'in batısındaki Cebel Habşi Kavşağı'nda Husilere ait askeri yığınakları iki hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

Husilere bağlı Yemen haber ajansı SABA ise Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının Taiz'de bir plastik ayakkabı fabrikasını vurduğunu, saldırıda 3 kişinin öldüğünü ve 8 kişinin yaralandığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan'dan iddiaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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