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Yemenli Askeri Yetkili: Hükümet Güçleri ile Husiler Arasında Çatışma Çıktı

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Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda ağır silahlar kullanıldı. Hükümet güçleri saldırıyı püskürttü. Husiler henüz açıklama yapmadı.

ADEN, 10 Haziran (Xinhua) -- Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında salı günü ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetinde şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Adının açıklanmaması koşuluyla Xinhua'ya konuşan bir askeri yetkili, Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde'nin güneyinde bulunan Hays bölgesinde hükümet yanlısı birliklerden oluşan koalisyon güçlerinin mevzilerine geniş çaplı bir saldırı düzenlemesinin ardından çatışmaların başladığını söyledi.

Orta ve ağır silahlarla birbirine karşılık veren taraflar arasında saatlerce süren yoğun çatışmalar yaşandığını kaydeden yetkili, hükümet güçlerinin saldırıyı püskürttüğünü ve mevzilerine sızma girişimini engellediğini ifade etti.

Husiler, çatışmalar konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Yemen'de Husilerin başkent Sana'nın kontrolünü ele geçirdiği 2014 yılı sonlarından bu yana çatışmalar yaşanıyor. Suudi Arabistan liderliğindeki bir koalisyon da 2015 yılında uluslararası düzeyde tanınan hükümeti desteklemek üzere müdahalede bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda Yemen hükümeti ile Husiler arasında Nisan 2022'de yapılan ateşkes, 6 ay yürürlükte kaldıktan sonra sona ermişti. O tarihten bu yana iki taraf, fiili bir ateşkese büyük oranda riayet ediyor.

Kaynak: Xinhua
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