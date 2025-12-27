Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi, Hadramevt'e yapılan hava saldırısından Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), konseye bağlı Hadrami Elit Kuvvetleri'nin Hadramevt vilayetinde bulunan mevzilerine düzenlenen hava saldırısından Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.

GGK'ye yakınlığıyla bilinen bağımsız "Aden" televizyonunun haberinde, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının, bu sabah Hadramevt Valiliği'nin Gayl Bin Yemin ilçesine bağlı Vadi Nahab'da bulunan Hadrami Elit Kuvvetleri'nin mevzilerini hedef aldığı ifade edildi.

Haberde, söz konusu hava saldırısının, Hadrami Elit Kuvvetleri'nin "aynı bölgede aranan Amr bin Habriş'e bağlı silahlı isyancılar tarafından" pusuya düşürülmesinden bir gün sonra yapıldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'dan ise bu konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

GGK'ye bağlı güçlerin Hadramevt vilayetinde bulunan mevzilerinin, aidiyeti belirlenemeyen hava unsurlarınca vurulduğu bildirilmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Hadramevt'teki GGK mevzilerinin hedef alınmasının ardından bölgeden yükselen dumanlar dikkati çekmişti.

Yemen medyası da Hadramevt'in Vadi Nahab bölgesinde bulunan ve GGK'ye bağlı Hadrami Elit Kuvvetleri'ne ait mevzilerin hava saldırısına uğradığını duyurmuştu

Bu saldırı, Hadramevt'te GGK güçlerinin ilk kez hava saldırısıyla hedef alınması olarak kayda geçerken şu ana kadar saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Yemen'in doğusundaki durum

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK'nin, 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetleri'nin Mehra vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.

Yemenli petrol şirketi PetroMasila, Hadramevt Aşiretler İttifakı'nın, şirketin Mukella kentinin doğusundaki tesislerini ele geçirmesi nedeniyle 1 Aralık'ta üretimin tamamen durduğunu açıklamıştı.

Günlük 10 bin varil üretim kapasitesine sahip PetroMasila, 75 megavat kapasiteli bir doğal gaz santralini de işletiyor.

Yemen'de 2013 yılında kurulan ve vilayet için özerklik talep eden Hadramevt Aşiretler İttifakı, GGK'ye de Yemen hükümetine de bağlı olmayan yerel güçlerden oluşuyor.