Suudi Destekli Hükümet Olan Yemen Aden Başkanlık Konseyi Başkanı Allimi: "Bae ile Olan Savunma Anlaşması İptal Edildi, 90 Günlük Ohal İlan Edildi"

(ANKARA) - Yemen'de Suudi destekli hükümet olan Aden Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan ortak savunma anlaşmasının iptal edildiğini, Yemen'e hava ablukası uygulanacağını ve tüm BAE güçlerinin 24 saat içinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini duyurdu. Alimi ayrıca, bugün ülke genelinde 90 günlük süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Reşad el-Alimi, bugün bir Yemen televizyon kanalında yaptığı konuşmada, Yemen'in BAE'den ayrılıkçı güçlere gönderilen silahlarla dolu olduğunu söylediği iki gemiye Suudi güçlerinin saldırmasının ardından atılan adımları açıkladı. Alimi, sevkiyatı "Hadremaut ve Mahra'nın güvenliği ve istikrarına karşı bir tırmanış adımı" olarak nitelendirdi.

Alimi, "BAE'nin rolü Yemenlilere karşı yönelmiş durumda ve açıkça isyanı ve iç karışıklığı destekliyor; bu da birliğimizi tehdit ediyor. Bugün, ülke genelinde 90 günlük bir süre için olağanüstü hal ilan edildi" dedi. Alimi, bu adımı egemenliğin bir gereği olarak nitelendirirken, Suudi Arabistan ve koalisyona verdikleri destekten dolayı övgülerini yineledi.

Suudi Arabistan'dan açıklama

Öte yandan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "kardeş ülke Birleşik Arap Emirlikleri tarafından atılan adımların son derece tehlikeli olduğu" ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Krallık, kardeş ülke BAE'nin, Güney Geçiş Konseyi güçlerini Suudi Arabistan'ın güney sınırı yakınlarında askeri operasyonlar yürütmeye zorlayan eylemlerini kınamaktadır. Krallığın ulusal güvenliği kırmızı çizgidir ve bunu savunmak için tüm tedbirler alınacaktır. BAE tarafından atılan adımlar, Yemen'de barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara hizmet etmemektedir.

Krallık, Yemen'in barışına, egemenliğine ve istikrarına olan bağlılığını ve Başkanlık Liderlik Konseyi Başkanı ile hükümetine verdiği desteği yinelemektedir. Krallık, BAE'nin Yemen hükümetinin askeri güçlerini 24 saat içinde çekme talebini yerine getirmesinin önemini vurgulamaktadır.

Yemen'deki herhangi bir tarafa yönelik tüm BAE askeri ve mali desteği durdurulmalıdır. Krallık, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin korunması amacıyla BAE'nin gerekli adımları atmasını ummaktadır."