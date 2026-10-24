Yemen Bakanı Zube, Husiler silahsızlanana kadar operasyonların süreceğini söyledi

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Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube, İran destekli Husilerle 10 yıldır gerçekleştirilen müzakere süreçlerinin sonuç vermediğini belirterek, askeri operasyonlar hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edeceğini söyledi.

Yemen Dışişleri Bakanı Zube, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında İstanbul'da Türk gazeteciler ile bir araya geldi.

Zube, İran destekli Husilerin, Yemen'de kendilerinin de bir parçası olduğu "Kapsamlı Diyalog Konferansı" sürecinin devam ettiği 2014 yılında askeri darbeyle başkent Sana'yı ve diğer bölgeleri ele geçirdiklerini hatırlattı.

Uluslararası toplumun girişimleriyle 2016 yılından itibaren Husilerle 4 aşamadan oluşan bir müzakere sürecini başlattıklarını belirten Zube, 100 gün süren birinci sürecin sonunda siyasi anlaşmanın hazır olduğu sırada Husilerin imza atmayı reddettiklerini ifade etti.

Zube, Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetini Husilerden kurtarmak amacıyla 2018'de başlatılan operasyon sırasında da uluslararası toplumun devreye girmesiyle müzakerelere başladıklarını ve süreç sonunda Stockholm Anlaşması'nın imzalandığını belirtti.

Yemen'de kalıcı barışın sağlanması amacıyla 2022'de Suudi Arabistan öncülüğünde yeni bir müzakere sürecine girdiklerini aktaran Zube, ancak Husilerin anlaşmayı imzalamayı reddettiğini belirtti. Zube, 2024 ve 2025 yıllarındaki benzer girişimlerin de her defasında baltalandığını kaydetti.

Husiler Yemen kültürünü ve tarihini değiştirmeye çalışıyor

İran destekli Husilerin halihazırda Yemen halkının kültür, inanç ve tarihini değiştirmeye çalıştığını savunan Bakan Zube, "Husiler, eğitim sistemimizi ve tarihimizi yok etmeye çalışıyorlar. Başkent Sana'yı ele geçirdikten sonra Sana Üniversitesi'ndeki Türkoloji Bölümünü kapatıp Farsça Bölümünü açtılar." dedi.

Husilerin komşu ülkelerle ilişkilere ve ülke ekonomisine zarar verdiklerini kaydeden Zube, "Husiler şu anda Yemen halkını daha da yoksullaştırmaya ve açlığa sürükleyerek boyun eğdirmeye çalışıyor." diye konuştu.

Yemen Dışişleri Bakanı Zube, Husilerin Yemen halkına yaptıklarını "İsrail'in işgal altındaki Filistin halkına yönelik uygulamalarına" benzeterek, şunları kaydetti:

"Husiler, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı politikaların benzerini Yemen halkına uyguluyorlar. İsrail gibi Yemenlilerin evlerini patlayıcılarla yıkıyor, düzenledikleri baskınlarda insanları evlerinden gözaltına alıyorlar. İsrail'in Filistin halkının kimliğini yok etmeye yönelik girişimlerinin aynısını Yemen'de gerçekleştiriyorlar."

Husilerin artık Yemenli gibi davranmadığını savunan Zube, "Husiler, cumhuriyeti reddeden ve imamet yönetimini savunan bir grup. Kendilerini en üst tabakaya yerleştirerek Yemen halkını sınıflara ayıracak bir rejim kurmayı hedefliyorlar." dedi.

Zube, Husilerin bölge ülkelerine de düşman gözüyle baktığına dikkati çekerek "Bu bağlamda Mekke ve Medine'yi de kapsayacak şekilde Suudi Arabistan'a saldırılar düzenliyorlar." diye konuştu.

"Husiler Yemen halkını temsil etmiyor"

Husilerin silah gücüyle Yemen'in bazı bölgelerinde hüküm sürmeye çalıştığını hatırlatan Zube, "Husiler, Yemen halkını temsil etmiyor." ifadesini kullandı.

Yemen hükümetinin Husilere karşı başlattığı "Yemen'in Şafağı Operasyonu"na dair ise Zube, 2016'dan bu yana yürütülen müzakerelerin operasyonları durdurmadığını ve askeri faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Zube, Husiler silahsızlandırılana kadar operasyonların süreceğini belirterek, grubun 2014'te başkent Sana'ya girdiğinde ağır piyade silahlarına sahip olmadığını ancak müzakere süreçlerini fırsata çevirerek silahlanmayı sürdürdüğünü söyledi.

Yemenli Bakan Zube, bu nedenle Husilerin yeniden silahlanmasına imkan tanıyacak müzakerelere kapalı olduklarını vurguladı.

"Suriye'deki uyuşturucu hap imalathaneleri Yemen'e taşındı"

Husilerin Afrika Boynuzu'ndaki bazı silahlı gruplarla ilişkiler kurduğunu dile getiren Zube, "Suriye'deki birçok uyuşturucu hap imalathanesinin Yemen'e taşındığını bilmelisiniz. Afrika Boynuzu da artık silah ve uyuşturucu kaçakçılığı merkezlerinden biri haline geldi." dedi.

Husilerin Somali'deki Şebab Hareketi ile işbirliği yaptığını belirten Zube, örgüt üyelerine kontrolleri altındaki başkent Sana'da askeri eğitim verdiklerini söyledi.

Zube, Husilerin Yemen'i zayıflatmasının bölgesel güvenliği tehdit ettiğini savunarak, "Yemen'in yanı sıra Lübnan, Irak ve Suriye gibi ülkelerin zayıflaması İsrail'in yararınadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Yemen'e desteği

Türkiye'nin Yemen'e verdiği desteğe ilişkin Zube, Ankara'nın insani ve siyasi alandaki katkılarını takdir ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin bölgede önemli bir siyasi ağırlığa sahip olduğunu vurgulayan Zube, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, bölgesel güvenliğin temel taşlarından biri olan son derece önemli ve kilit bir ülkedir. Türkiye'nin siyasi ağırlığı, Mekke İttifakı ve diğer siyasi girişimler aracılığıyla bölgesel güvenlik sisteminde üstlendiği rol, Yemen'de gerçek ve sürdürülebilir barış ile istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara verdiği desteği ortaya koyuyor."

Kaynak: AA