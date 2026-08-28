Haberler

Yemen açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen’in Hadramevt vilayetine bağlı El-Mukalla kenti açıklarında Aden Körfezi’nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yemen'in Hadramevt vilayetine bağlı El-Mukalla kenti açıklarında Aden Körfezi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) bağlı Ulusal Deprem Bilgi Merkezi verilerine göre deprem, Yemen kıyılarının yaklaşık 173 kilometre açığında ve 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin Yemen'in yanı sıra Somali'de de hissedildiği belirtildi.

Yemen medyasında, depremin ardından iki artçı sarsıntının meydana geldiği aktarıldı.

Kaynak: AA
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geçirdiği yüz nakli hayatını karartmıştı! Didem Ceran’ın arınma ritüeli

Yüz nakli hayatını karartmıştı! Didem Ceran’dan arınma ritüeli
Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi?

Hamit'ten Tekke'ye: Hayırdır abi?
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti

Verilen maaşa isyan eden diş hekimi istifa etti: Durum berbat
Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti

Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti
Rojin dosyasında yeni detay! Ailenin avukatı 'hocam' dediği kişiyi işaret etti

Rojin dosyasında yeni detay! Avukatı "hocam" dediği kişiyi işaret etti
Hastanede 15 milyonluk vurgun! İtirafı pes dedirtti

Hastanede 15 milyonluk vurgun! İtirafı pes dedirtti
Fatih Tekke'nin üzgün halini gören Trabzonspor taraftarı dayanamadı

Dün geceye damga vuran görüntü: Eğme başını eğme...