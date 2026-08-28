Yemen açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Yemen’in Hadramevt vilayetine bağlı El-Mukalla kenti açıklarında Aden Körfezi’nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yemen'in Hadramevt vilayetine bağlı El-Mukalla kenti açıklarında Aden Körfezi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) bağlı Ulusal Deprem Bilgi Merkezi verilerine göre deprem, Yemen kıyılarının yaklaşık 173 kilometre açığında ve 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin Yemen'in yanı sıra Somali'de de hissedildiği belirtildi.
Yemen medyasında, depremin ardından iki artçı sarsıntının meydana geldiği aktarıldı.
Kaynak: AA