Yemek yiyen insanları çeken gurbetçinin videosuna tepkiler gecikmedi
Yurt dışından Türkiye'ye gelen bir gurbetçi vatandaşın, bir alışveriş merkezinde yemek yiyen insanları kayda aldı. Sosyal medyada paylaştığı videoya, "Paramız yok. Biz açız. O sırada Türkiye" notunu düşüp gülücük emojisi koyan gurbetçiye sosyal medya kullanıcıları, "Yemekte mi yemeyelim?" diyerek tepki gösterdi.

Yurt dışından Türkiye'ye gelen bir gurbetçi vatandaşın çektiği video tepkilere neden oldu.

GURBETÇİDEN TEPKİ ÇEKEN VİDEO

Bir alışveriş merkezinin yemek katına çıkan gurbetçi, orada yemek yiyen insanları kayda alıp sosyal medyada paylaştı. AVM'nin kalabalık olmasını kasteden gurbetçi, "Paramız yok. Biz açız. O sırada Türkiye" notunu düşüp gülücük emojisi koydu.

"YEMEKTE Mİ YEMEYELİM?"

Gurbetçinin çektiği video sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Vatandaşlar, gurbetçiyi, "Yemekte mi yemeyelim?" diyerek eleştirdi.

İşte sosyal medyadaki o tepkilerden bazıları:

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
