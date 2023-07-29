Kocaeli ile birlikte 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalanmış ve Yehova Şahitleri ile bağlantıları ortaya çıkmıştı. 14 şüpheliden 4'ü serbest bırakılırken 10 şahıs ise adliyeye sevk edildi.

- Yehova bağlantılı FETÖ'cüler adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli ile birlikte 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalanmış ve Yehova Şahitleri ile bağlantıları ortaya çıkmıştı. 14 şüpheliden 4'ü serbest bırakılırken 10 şahıs ise adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen Gazi Turgut Aslan Operasyonu 2. Dalga çalışmalarına yönelik yeni bilgiler elde etmesi üzerine harekete geçmiş ve 25 Temmuz'da operasyon düzenlemişti. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kocaeli'deki güncel ve finansal yapılanmasının tespitine yönelik yürütülen dosya neticesinde 4 ilde eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 41 bin 250 dolar, 900 avro, FETÖ/PDY örgüt mensuplarının kendi aralarında kullanmış oldukları programların da yüklü olduğu çok sayıda dijital materyal, Fethullah Gülen'e ait kitaplar ve örgüt üyelerine ait "Sabırla Bekleyin, Yehova'nın Şahitlerinin 2023 Bölge İbadeti" yazılı üyelik yaka kartı ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan ve ifadeleri alınan 14 şüpheliden 4'ü bugün serbest bırakıldı. Diğer 10 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.