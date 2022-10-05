Yeğeninin husumetlileri ateş açtı, başından vuruldu

Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen Şeyhmus D.'nin yeğeni H.D., iddiaya göre, bir süre önce Esmer T. ile Müslüm T.'den hırdavat malzemesi alıp, parasını sonra ödeyeceğini söyledi. H.D., borcun bir kısmını ödedikten sonra kalanını vermediği gerekçesiyle tehdit edilmeye başlandı.

HEDEF ALDIKLARI KİŞİNİN AMCASINI VURDULAR

Esmer T. ile Müslüm T., dün H.D.'nin evinin önüne gelip tabancayla ateş açtı. Bu sırada aynı yerde oturduğu amcası Şeyhmus D., başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Şeyhmus D., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler de olay yerinden kaçtı. Bu anlar, sokaktaki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Şeyhmus D., ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.