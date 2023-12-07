Yeditepe Üniversitesi, obeziteye yönelik ilaç geliştirmeye hazırlanıyor

Bor molekülleriyle obezitenin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarla İlim Yayma Vakfı tarafından 2019'da ödüle layık görülen Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin, obeziteye yönelik geliştirdikleri ürünün klinik çalışmaları tamamlandıktan sonra ilaç aşamasına geçileceğini söyledi.

İlim Yayma Vakfı tarafından verilen "İlim Yayma Ödülleri"nin üçüncüsü 16 Aralık'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Bu kapsamda Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ödül Masası" programında, 2019'da "İlim Yayma Büyük Ödülü"ne layık görülen Şahin, vakıftan burs alan lisansüstü öğrencileriyle bir araya geldi.

Ekibiyle birlikte yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi veren Şahin, soruları da yanıtladı.

Şahin, 2019'da bor molekülleriyle obezitenin önlenmesi için yürüttükleri bilimsel çalışmalarının ürüne dönüşme aşamasında olduğunu belirterek, "Kinik çalışmalarımız tamamlandıktan sonra bu alanda obezitenin tedavisine yönelik bir de ilaç geliştirmeyi planlıyoruz. Obezite, sadece Türkiye'nin değil dünyanın başının belası hastalıklar kompleksidir. Bu hastalıklar kompleksinin hem tedavisine yönelik hem de obeziteye bağlı olarak görülen birçok hastalık için önleyici bir ürün geliştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

"Kronik yaraların tedavisinde yine bir ürünümüz olacak"

İlaç geliştirme sürecinde laboratuvar çalışmalarından sonra insan klinik çalışmaları ile faz çalışmaları yapılması gerektiğini anlatan Şahin, çalışmaların tamamlanmasının ardından ürünün ilaca dönüşmüş olacağını söyledi.

Borla ilgili çalışmalarının sadece obeziteyi kapsamadığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Bor bileşiklerinden sağlık alanında birçok hastalığa yönelik yeni tedavi protokolleri, yeni ilaç formülasyonları üzerine çalışıyoruz. Bunların bazıları tamamlanmış durumda. Kronik yaralar için geliştirmiş olduğumuz bir ürünümüz var. Dermobor olarak bir süre Sağlık Bakanlığından onaylı şekilde enfekte yaraların tedavisi için kullanıldı. Şu anda yeniden bir ruhsatlama sürecine gidiliyor. Kozmetik ürün çıkarılmış durumda Dermobor olarak. Ruhsatlanma sürecindeyiz. Ruhsatlanmalar da tamamlanınca kronik yaraların tedavisinde de yine bir ürünümüz devrede olacak. Ama devamında biz nörodejeneratif, metabolizma ve otoimmün hastalıkları gibi birçok alanda da yine bor bazlı bazı formülasyonlar geliştirmiş durumdayız. Süreçlerimiz devam ediyor."