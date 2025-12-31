Zorlu iklim ve arazi şartlarında insanları karanlıkta bırakmamak için çabalıyorlar

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin (YEDAŞ) elektrik arıza ekipleri, zorlu kış ve arazi şartlarına rağmen zarar gören elektrik hatlarını onararak insanların karanlıkta kalmaması için çaba gösteriyor.

Samsun'un yanı sıra Sinop, Çorum, Ordu ve Amasya'ya hizmet veren YEDAŞ, eğitimli ekipleriyle enerji akışının aksamasının önüne geçmek için mücadele veriyor.

Yoğun kar yağışının yaşandığı Sinop'ta elektrik kesintilerinin yaşandığı kırsal bölgelerde çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendirerek kar ve fırtına nedeniyle meydana gelen arızaları gideriyor.

YEDAŞ Sinop Bölge Müdürü Koray Keseroğlu, AA muhabirine, kentteki yoğun kar yağışıyla bazı noktalarda arıza yaşandığını söyledi.

Yoğun yağış ve buz yükünün elektrik hatlarında kopma ve yıkılmalara sebep olduğuna işaret eden Keseroğlu, tüm olumsuz şartlara karşın arızaları gidermek için ekiplerinin sahada bulunduğunu dile getirdi.

Keseroğlu, 80 personel ve 35 araçla bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu an zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemde ekiplerimiz can havliyle çalışıyor. Ekiplerimiz görünmeyen kahramanlarımız. Canıgönülden çalışıyorlar. Kar içinde, vadilerde tel kopukluklarını tamir ediyorlar. Sinop ilimizde hava şartlarından ötürü bir metre kar oluştu. Bu bölgede ekiplerimiz gece gündüz çalışmakta. Şartlar ne kadar zor olsa da ekiplerimiz sahadaki çalışmalarına devam ederek müşterilerimize enerji sağlamaktadır."

"Ulaşım olmayan yerlere yürüyerek gitmeye çalışıyoruz"

Ekipte görevli Münire Selin Gökçebaş ise bölgede şartların ağır olmasına rağmen ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerine dikkati çekti.

Vatandaşlardan gelen ihbarın ardından ekiplerin yola koyulduğunu belirten Gökçebaş, "Zor şartlarda, kar altında enerjisiz vatandaş bırakmamak için çalışmalarımız devam ediyor. Hatlarımızda buz yükü çok fazla. Hatlarımız çok uzun. Ulaşım olmayan yerlere yürüyerek gitmeye çalışıyoruz. Sigorta gibi arızalarımız da çok ama bizi en çok zorlayan, buz yükleri." ifadelerini kullandı.