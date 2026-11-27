(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını geçersiz ve hükümsüz saymasına tepki gösterdi. Kararı reddettiğini açıklayan Yavuzyılmaz, " Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yatakları ve enerji koridorları Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin olduğu bloğun kontrolüne terk edilemez" dedi.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatına ilişkin kararını eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Parlamentosu yanlış sularda! Avrupa Parlamentosu'nun, Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını geçersiz ve hükümsüz saydığına ilişkin bugünkü kararını reddediyorum. Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat zaptı, iki bağımsız ülkenin iradesini ortaya koymaktadır. Dünyanın küreselliği (Jeodezik hesaplama) esas alındığında; Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki karşılıklı kıyıları sabittir ve bilimsel bir gerçektir. AB ülkelerinin Doğu Akdeniz'deki üçüncü ülkelerle yaptığı anlaşmalar esnasında; Türkiye ve Libya'nın mutabakatını aramayanların, ortaya koyduğu bu inkar yaklaşımı kabul edilemez. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yatakları ve enerji koridorları Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin olduğu bloğun kontrolüne terk edilemez. Türkiye ve Libya arasındaki işbirliği ve ticaret hacmi artırılarak AB'nin bu yanlış tutumuna derhal yanıt verilmelidir!"

Kaynak: ANKA