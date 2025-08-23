Yavuz Bingöl, Malazgirt Zaferi'nde Konser Verdi

Yavuz Bingöl, Malazgirt Zaferi'nde Konser Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yavuz Bingöl, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde konser verdi. Konserde Malazgirt'in Türk tarihi açısından önemi vurgulandı.

Yavuz Bingöl, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde konser verdi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda sevenleriyle buluşan Bingöl, Malazgirt'in Türk tarihi açısından önemli bir yer olduğunu söyledi.

Bingöl, "954 yıl önce Sultan Alparslan'ın bu topraklarda kazandığı zafer, sadece bir savaşın değil, milletimizin Anadolu'daki varlığının temeli oldu. Bugün burada sizlerle birlikte bu ruhu yaşatmak benim için büyük bir onur." dedi.

Sevilen türkülerini seslendiren Bingöl'e alanı dolduran müzikseverler de eşlik etti.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
Can Uzun, ilk maçında Bundesliga'ya damga vurarak tarihe geçti

Milli yıldızımız ilk maçında Bundesliga'ya damga vurarak tarihe geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesi ile finansal istikrar güçlenecek

Bakan Şimşek'ten KKM'nin sona ermesi sonrası ilk mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.