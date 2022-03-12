Benzin zamlarının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken açıklama: 20 milyon TL destek sağladık

ANKARA (Haberler.com) - Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş, petrol fiyatlarını da yükseltti. Başta ülkemiz olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde benzin ve motorin fiyatlarına kısa sürede ciddi oranlarda zam geldi. Zamların ardından işlerini yürütmekte zorluk geçen özel halk otobüsleri ve minibüsçü esnafı Ankara'da kontak kapatma kararı aldı.

BURSA'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ: 20 MİLYON TL DESTEK VERDİK

Esnafın bu adımının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş benzin zamlarını vatandaşlara yansıtmamak adına 3 yılda 20 milyon TL ve üzeri ödeme yaptıklarını belirterek şunları söyledi: "Destek ödemelerini halen sürdürüyoruz. Aylık yaklaşık 20 milyon lira olarak sağladığımız bu destek ödemeleri sayesinde Bursa'mızda ulaşımda sefer aksamalarının önüne geçildi. Bu sayede hem ücretsiz ulaşım hakkına sahip olan 65 yaş üstündeki büyüklerimiz hem de engellilerimiz ve yakınları ile şehit ve gazi yakınları hiçbir olumsuz durumla karşılaşmadan rahatlıkla ulaşımlarını sağlayabiliyor. Yanı sıra halk otobüsü esnafımız verdiği emeğin karşılığı olarak evine ekmek götürebiliyor."

"BURSA'DA ULAŞIMI EKONOMİK KILMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Bu maliyetler belediyemize ait ulaşım şirketimizin otobüslerinde de, özel halk otobüslerinde de aynı şekilde gerçekleşmekte. Biz başından beri bu maliyetleri yolcularımıza yansıtmadan hem esnafımızı hem ulaşım şirketimizi destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Bu desteklemeleri yaparken sefer sayımızı da, kapasitemizi de azaltmadık. Hizmet kalitemizi hep yukarıda tuttuk. Filomuzu güncellemeye devam ederek Bursa'da ulaşımı hem ekonomik hem de sürdürülebilir kılmaya çabaladık. Halihazırdaki çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz."

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