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Yaşlı depremzede jandarma ekiplerince götürüldüğü sahra hastanesinde tedavi edildi

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Yaşlı depremzede jandarma ekiplerince götürüldüğü sahra hastanesinde tedavi edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'te yaşlı depremzede Huri Karaman, jandarma personelince götürüldüğü sahra hastanesinde tedavi edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'te yaşlı depremzede Huri Karaman, jandarma personelince götürüldüğü sahra hastanesinde tedavi edildi.

Nurdağı ilçesinin Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Karaman, boğazı ve vücudundaki ağrılar nedeniyle hastaneye gitmek için jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, evinden aldıkları Karaman'ı ilçede Sağlık Bakanlığı UMKE ekiplerince kurulan sahra hastanesine götürdü.

Burada sağlık personelince muayene edilen Karaman, tedavisi tamamlandıktan sonra jandarmalar tarafından tekrar evine bırakıldı.

Kendisine ilaç yazılan Karaman, jandarma ve sağlık personeline teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Jandarma Karaman Güncel Haberler

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