Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde kaçak alkol satan 60 yaşındaki adamın kalbinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık avukatı, 'Müvekkilin şizofreni ve bipolar teşhisi olduğunu ve buna ilişkin ilaç tedavisi gördüğünü tespit ettik. Müvekkil eylemini kendisine yapılan saldırı üzerine meşru müdafaa çerçevesinde gerçekleştirmiştir. Müvekkilimin o dönemde yüzde 50 engelli olduğuna ilişkin raporu var' dedi.

Yaşlı adam kalbinden bıçaklanmıştı, sanığın şizofren ve bipolar hastası olduğu iddia edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde kaçak alkol satan 60 yaşındaki adamın kalbinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık avukatı, "Müvekkilin şizofreni ve bipolar teşhisi olduğunu ve buna ilişkin ilaç tedavisi gördüğünü tespit ettik. Müvekkil eylemini kendisine yapılan saldırı üzerine meşru müdafaa çerçevesinde gerçekleştirmiştir. Müvekkilimin o dönemde yüzde 50 engelli olduğuna ilişkin raporu var" dedi.

Olay, 14 Ağustos 2022 tarihinde Serdar Mahallesi Duman Sokak'ta meydana geldi. İlhan Alan (60), evine alkol almak için gelen 2 kişi tarafından kalbinden bıçaklandı. Alan'ı yaralayan şüpheliler olay yerinden kaçtı. İlhan Alan'ın yatalak eşinin çığlıkları komşuları harekete geçirdi. Ağır yaralanan Alan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan Emirhan Ö.K. ve Abdulbaki K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Para vermeden alkol alıp gittiler"

Haklarında "Kasten öldürme" suçundan dava açılan 2 sanığın, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık Emirhan Ö.K. ve taraf avukatları hazır bulundu. Geçen celse taliye edilen ancak başka suçtan tutuklu bulunan Abdülbaki K. ve yatalak olan İlhan Alan'ın tanık eşi Sacide Uzun, SEGBİS ile katıldı.

Olaya ilişkin bildiklerini anlatan Sacide Uzun, "Maktul benim dini nikahlı eşim olur. Olay günü ben de evdeydim. Görme engelli olduğum için olayları net olarak görmedim ancak sesler duydum. 2 kişi ilk eve geldiğinde para vermeden alkol alıp gittiler. İkinci geldiklerinde yine alkol istediler. Eşim şahıslara, 'Parasını getirin vereyim' dedi. Bu konuşma sebebiyle aralarında arbede yaşandı. Ben 'Ne oluyor?' dediğimde, 'Sen sus konuşma' dediler. Eşim onları dışarı çıkarttığında 'Ah' sesi duydum ancak ne yaşandığını görmedim. Eşimin elinde yemek yaptığı için bıçak vardı, sanıkların elinde bıçak olduğunu komşuların bağırmaları sebebiyle anladım" diye konuştu.

"Bıçak Abdülbaki'nin elindeydi"

Savunma yapan tutuklu sanık Emirhan Ö.K., "Maktulü tanımıyorum, herhangi bir husumetim yoktu. Abdülbaki'nin olay yerine giderken üzerimde bıçak olduğu yönündeki beyanını kabul etmiyorum, asıl bıçak Abdülbaki'nin elindeydi. Tahliye ve beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

Abdülbaki K.'de diğer sanığın suçlamalarını kabul etmeyerek beraatini istedi.

"Müvekkilim o dönemde yüzde 50 engelli olduğuna ilişkin rapor var"

Emirhan Ö.K. avukatı Mehmet Uğur Şahin, "Müvekkilin şizofreni ve bipolar teşhisi olduğunu ve buna ilişkin ilaç tedavisi gördüğünü tespit ettik. Müvekkil eylemini kendisine yapılan saldırı üzerine meşru müdafaa çerçevesinde gerçekleştirmiştir. Müvekkilimin o dönemde yüzde 50 engelli olduğuna ilişkin rapor var ancak biz bu rapora ulaşamadık. Bu sebeple müvekkilimin cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin detaylı rapor almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Abdülbaki K.'nin avukatı Örfü Köksal ise eksik hususların giderilmesini talep etti.

Rapor istendi

Mahkeme heyeti, sanık Emirhan Ö.K.'nin cezai ehliyetinin tam olup olmadığıyla ilgili rapor alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.