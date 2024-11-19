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Yasadışı bahis soruşturması büyüyor! 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahise teşvik ettikleri iddiasıyla sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan,Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin yürütülen soruşturmada ikinci dalga başladı. 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

7 SOSYAL MEDYA FENOMENİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin bazı tanınmış isimler ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmayı yürüten savcılık, sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarttı.

İLK DALGA OPERASYONDA 23 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasına hükmeden hakimlik, biri 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı.

Yasadışı bahis soruşturması büyüyor! 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıCihat Demir:

Dilan Polatın serbest kaldığı ülkede bunların içeri girmesi çok saçma

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Haber YorumlarıFA null:

haşırttı blak bord

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Haber Yorumlarınuri Tv:

ULAN DEDEEEEEE

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Haber YorumlarıMurat DEMİR:

Bıldırdaki hurmalar gelir birgün tırmalar

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Tupcu talimati vermis ya tek yerim.kumari yada medya destegini unutun demis.

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Haber YorumlarıVlkn Shn:

Yasadışı bahisten 2 milyondan fazla kazandım iyikide oynadım 1300 bin e ev aldım 680 bin e araba aldım ve hayla duruyor tavsiye ederim demirörenin hiçbi sitesinden oynamayın kazanın

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

O Dilan Polat ve güruhu içeri girmedi ama bunların bir kaçı girer , demedi demeyin . Neden biliyor musunuz , bunlar baldırı çıplak .para yok bunlarda diğerlerinde para vardı bedelini de parayla ödediler .

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Haber YorumlarıNasuh a.:

Fenomen ne arkadaş. Sanki 50 yıllık sanatçı

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Haber YorumlarıB.Volkan T.:

Hiç birini takip ettmedigimi fark ettim, kendimden gurur duydum biraz :)

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