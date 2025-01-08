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Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı

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Yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Durmaz ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek "Yasa dışı bahis reklamı yapılacağından haberim bile yoktu" demişti.

Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yüksek takipçi sayısına sahip bazı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplarla yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılmasına ilişkin soruşturmaları devam ediyor. Sosyal medya fenomeni Durmaz hakkında da "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu"na muhalefet ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

KERİMCAN DURMAZ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında şüpheli Durmaz, dün gözaltına alınmıştı. Durmaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren Durmaz, tutuklama talebiyle çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. İddialara konu olan sahnede bulunan kişinin kendisinin olduğunu belirten Durmaz, "Bu mekan Malta'da yer alan eğlence mekanıdır. Ülkede bulunan en işlek yerlerden birisi olan barlar caddesinde bulunmaktadır. Bu mekana gelirken her zaman yaptığım gibi sadece DJ performansı sergilemek için gittim. Anlaştığımız kişilerin bu işi yaptıklarından habersizdim. Zaten bilseydim gitmezdim." dedi.

"SAHNE BİTİNCE FARK ETTİM"

Durmaz ifadesinde şunları söyledi: "Sahneye çıktığımda arkamda bulunan ledde Kerimcan Durmaz logosu bulunmaktaydı. Bunun sahne öncesi bu şekilde olması gerektiğini yetkililere bildirmiştim. Fakat ben sahnemi yaptığım sırada arkamda bulunan ledde bahis reklamı dönmüş, bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim. Kendi profilimde sahnede bulunduğum görselleri paylaşırken bu reklamların olmamasına çok dikkat ettim. Kendi hesabımdan bet veya bahis reklamı kesinlikle yapmadım. Menajerim Tayfun Fişek eğlence mekanında bulunan yetkililerle irtibata geçmesi üzerine buraya giderek sahne aldım. Bağlantıları o kurmuştur. Kendisinin de bet veya bahis reklamlarında haberdar olmadığını düşünüyorum. Zaten haberi olmuş olsa beni o mekana kesinlikle yollamazdı. Bende sahne almazdım zaten. Kasım ayının ilk haftası Malta ülkesine hem vlog çekmek hem de anlaşmış olduğum mekanda sahneye çıkmak için Samet Demirok isimli arkadaşımla gitmiştim. Havalimanından orada bulunan bir kişi bizi alarak otele ulaşmamızı sağladı. Akabinde eğlence mekanına gittik ve ben sahne aldım. Sahne çıkışı otele dönerek ertesi gün havalimanından Türkiye'ye giriş yaptım. Bu süre zarfında orası ile alakalı iletişim kurduğum yetkili kimse olmadı"

Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı

10 BİN EURO ALMIŞ

Çıktığı sahneyle ilgili faturayı da ifadesiyle birlikte sunmak istediğini söyleyen Durmaz, çıktığı sahne karşılığında 10 bin euro tutarında kazanç sağladığını belirterek "Bununla alakalı prodüksiyon firması üzerinden faturamı kestim" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Durmaz, "Ben sahne almak için orada bulunuyordum. Farklı bir amacım yoktu. Yasa dışı bahis reklamı yapılacağından haberim bile yoktu. Zaten ben kendi sosyal medyamdan paylaşım yaptığımda da kesinlikle arkamda bulunan ledde bahis reklamının olmamasına dikkat ettim. Zaten bilgim olsaydı buna kesinlikle izin vermezdim" diye konuştu.

Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (46)

Haber YorumlarıCengiz Tuğlu:

Şimdi soru şu; Bu topu erkek koğuşunamı atacaklar yoksa kadınlar koğuşuna mı atacaklar? Erkek koğuşuna atarlarsa olacakları hayal edemiyorum:)

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Haber YorumlarıŞükrü İpek:

İki gün sonra serbest kalır bu ülkede kimler serbest kalıyor

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Haber Yorumlarıakan kaplan:

İyi olmuş…

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Haber Yorumlarıcenk akyol:

hangi koğuşa erler mi kadınlar mı?

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Haber YorumlarıMurat DOĞAN:

şimdi bunu bayanlar koguşunamı erkekler koguşunamı koyacaklar şimdi yandı

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

ya şu gelişmeyi son dakika diye veriyorsunuz ya Allah sizin iyiliğinizi versin emi

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Haber YorumlarıKml Acr:

Az da olsa bazen ülkede güzel şeyler olabiliyor...

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Haber YorumlarıMurat Ersoy:

inşallah öperler seni icerde

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Haber YorumlarıMurat Sari:

bıyık sakal az da olsa biraz erkeğe dönmüş :))

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Haber YorumlarıSaid FARUK:

He he inandik

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