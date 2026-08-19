50 Yıllık Fotoğraf Makinesi Ustalığı

Babasının aldığı makineyle çocukluk yıllarında fotoğrafa ilgi duyan Ali Değer, 50 yıldır hem fotoğraf çekiyor hem de fotoğraf makinelerini onarıyor.

Çocukluk yıllarından itibaren fotoğraf makinesine ve fotoğraf çekmeye merakı olan Değer, yarım asırdır fotoğraf makinesi tamiri yaparak mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümündeki eğitimini yarıda bırakarak askere giden, daha sonra askeri bir fabrikada elektronik teknisyeni olarak çalışmaya başlayan Değer'in elektroniğe duyduğu ilgi zaman içerisinde fotoğraf makinelerine olan merakıyla birleşti.

İlerleyen yıllarda fotoğraf makinesi tamirine yönelen ve bu alanda ustalaşan Değer, dünyanın farklı dönemlerinde üretilmiş çok sayıda fotoğraf makinesini onardı.

?"Dünyada üretilen makinelerin çoğu elimden geçmiştir"

Ali Değer, AA muhabirine, çocukluk yıllarına dayanan fotoğrafla tanışma hikayesini anlattı.

Beyşehir'de amatör fotoğrafçılıkla ilgilenen babasının kendisine ilkokul son sınıfta küçük bir makine aldığını belirten Değer, o yıllarda fotoğrafçılığa bilinçli bir ilgi duymadığını, sadece anı fotoğrafları çektiğini söyledi.

Ankara'ya geldikten sonra çeşitli dernek ve fotoğraf kulüplerine giden Değer, bu süreçte fotoğraf konusunda kendisini geliştirdiğini kaydetti.

Fotoğrafla uğraşmaya başlamasının üzerinden 50 yıldan fazla zaman geçtiğini dile getiren Değer, makine tamirciliğinin de fotoğraf merakıyla hemen hemen aynı dönemde başladığını aktardı.

Elektroniğe duyduğu ilginin fotoğraf makinelerinin çalışma sistemlerine yönelik merakını da artırdığını anlatan Değer, "Fotoğraf makinesine de ilgi duydum. 'Nasıl çalışıyor bu?' diye merak ettim. Oradan başlayarak fotoğraf makinesi tamirciliğine geçmiş oldum. Bu zamana kadar binlerce fotoğraf makinesi, dünyada üretilen makinelerin çoğu elimden geçmiştir." diye konuştu.

-? ?"Fotoğraf makinelerinin insanlarla bir bağı olduğunu düşünüyorum"

Fotoğraf makinelerinin yalnızca teknik cihazlar olmadığını vurgulayan Değer, "Ben fotoğraf makinelerinin insanların yaşamına tanıklık eden bir cihazdan öte, insanlarla bir bağı olduğunu düşünüyorum. İnsanların da onlarla bir bağı var. Bu nedenle benim için her makine önemlidir." dedi.

Uzun yılları geride bıraktığı mesleğini de bu nedenle sürdürdüğünün altını çizen Değer, fotoğraf makinesi tamirini keyif aldığı ve sevdiği için devam ettirdiğini dile getirdi.

Fotoğrafın insanlık açısından öneminin yalnızca sanatla sınırlı olmadığını, aynı zamanda geçmişin hafızasını da taşıdığını ifade eden Değer, "Dil nasıl sözle bir şeyler anlatıyorsa fotoğraf da görsel olarak anlatıyor. İnsanlar fotoğrafı gördükleri zaman ondan bir anlam çıkarabiliyor ve sizin anlatmak istediğiniz düşünceye yakın bir ifade bulabiliyor. O fotoğraf da güçlü bir fotoğraf oluyor." şeklinde konuştu.

Değer, fotoğrafın güçlü olmasında kadraj, ışık ve fotoğrafta neyin gösterilip neyin gösterilmeyeceğinin önemli olduğunu, fotoğrafın sanatsal yönünün de burada ortaya çıktığını belirtti.

"Teknoloji bir merdivenin basamakları gibi yükselerek gidiyor"

Fotoğraf makinelerinin teknolojik gelişimini de değerlendiren Değer, analog makinelerin tamirinin dijital makinelere göre daha fazla ustalık gerektirdiğini söyledi.

Analog makinelerin tamirinin kendisi için daha keyifli olduğunu dile getiren Değer, "Tamamen analog makinelerde sistemi söktüğünüz zaman ustalığa bağlı bir tamirat yaparsınız. Bir ustalığınız ve tecrübeniz olması gerekir. Sistemi o şekilde söküp takar, çalıştırırsınız." dedi.

Fotoğraf teknolojisinin gelişimini bir merdivenin basamaklarına benzeten Değer, dijital teknolojinin analog fotoğrafı ortadan kaldırmadığını aktardı.

Teknolojinin hız, görüntü kalitesi ve fotoğrafın kolay aktarılabilmesi açısından önemli avantajlar sağladığını belirten Değer, "Teknoloji bir merdivenin basamakları gibi yükselerek gidiyor. Altta kalan basamakları reddetmemek lazım. Analog fotoğraf orada ölmedi. Onun üzerine dijital geldi." ifadelerini kullandı.

Dijital sistemlerin fotoğrafın gönderilmesini ve üzerinde işlem yapılmasını kolaylaştırdığını anlatan Değer, fotoğrafta yapılan müdahalelerin ise dikkatli değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Telefonla çekilen görüntülerin de "fotoğraf" olduğunu kabul ettiğini aktaran Değer, ancak profesyonel fotoğrafçılık açısından fotoğraf makinelerinin değiştirilebilir objektifler ve farklı ekipmanlarla geliştirilebilmesi nedeniyle ayrı bir konumda bulunduğunu ifade etti.

"Pahalı makine her zaman iyi fotoğraf çekmez"

Fotoğrafçılığa yeni başlayacak gençlere de tavsiyelerde bulunan Değer, öncelikle temel fotoğraf eğitimi alınmasını önerdi.

Yeni başlayanların doğrudan pahalı makineler almak yerine orta seviyede bir makineyle başlamasının daha doğru olduğunu dile getiren Değer, "Pahalı makine her zaman iyi fotoğraf çekmez. İyi kullanabiliyorsanız sadece size yardımcı olur." dedi.

Fotoğrafçının zaman içerisinde kendi ihtiyaçlarını belirleyerek ekipmanını geliştirmesinin daha doğru olduğunu ifade eden Değer, fotoğrafçılıkta asıl önemli olanın makinenin fiyatından çok onu kullanabilmek olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA