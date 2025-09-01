Yargıtay Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez başkanlığındaki heyet, 2025-2026 adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kerkez, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Belviranlı ve Yargıtay üyeleri ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Başkan Kerkez'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Kerkez, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Ömer Kerkez, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk;

2025-2026 adli yılının başlangıcında, Yargıtay Başkanlığı olarak manevi huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Kurucusu olduğunuz Cumhuriyet'in temelini oluşturan hukuk devleti ilkelerini korumak, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını gözetmek, hukukun üstünlüğünü her koşulda savunmak en temel görevimizdir.

Adaletin doğru, hızlı ve etkin biçimde tecellisi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Gösterdiğiniz çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda adaletin ışığında ilerlemeyi sürdüreceğiz. Sizi sonsuz minnet, saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."