Narin Güran davasında anne, amca ve ağabeyin cezaları onandı, Nevzat Bahtiyar yargılanacak
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Narin Güran'ın öldürülmesi davasında sanıkların müebbet hapis cezalarını onadı. Diğer bir sanık ise suç delillerini yok etmekten ceza aldı.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın eylemlerinin nitelikli kasten öldürmeye yardım kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin kararı oy birliğiyle bozdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel