Yargıtay Başsavcısı Muhsin Şentürk, Özbekistan'da Toplantılara Katılacak
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, 24-27 Eylül tarihlerinde Özbekistan'ın Taşkent şehrinde gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye devletleri başsavcıları toplantılarına katılacak.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Özbekistan'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Devletleri Başsavcıları Şurası'nın 4. Toplantısı ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (EİT) Üye Devletleri Başsavcılarının 6. Toplantısı'na katılacak.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Şentürk, 24-27 Eylül'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek toplantılara katılacak.
Şentürk, Özbekistan programı kapsamında önce Türk Devletleri Teşkilatı Üye Devletleri Başsavcıları Şurası'nın 4. Toplantısı'na, ardından da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Üye Devletleri Başsavcılarının 6. Toplantısı'na katılım sağlayacak.
Özbekistan programında Şentürk'e, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Seda Türkan Manav Dursun ile Kıdemli Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Faik Ersöz eşlik edecek.
Ayrıca, Şentürk, Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'a da nezaket ziyaretinde bulunacak.