Yargıtay Başkanı Kerkez: Yargıtay içtihatları ve BAM kararları uyum içinde olmalı

YARGITAY Başkanı Ömer Kerkez, İzmir'de düzenlenen 'Kadastro ve Orman Hukuku' konulu Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının Yargıtay İçtihatlarına Uyumu Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, "Amacımız hem Yargıtay'ın içtihatlarıyla hem de Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) kararlarının birbirine uyum içinde olması. Bunu bir slogan olarak söylemek gerekirse 'Aynı olayda aynı kanaat' Türkiye çapında bunu sağlamamız gerekiyor" dedi.

Yargıtay Başkanlığı tarafından projelendirilen ve yargı kararlarının vatandaşlar lehine daha hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlanmasını sağlamayı amaçlayan çalışmalar kapsamında 'Kadastro ve Orman Hukuku' konulu Bölge Adliye Mahkemesi Kararları'nın Yargıtay İçtihatlarına Uyumu Çalıştayı İzmir'de başladı. 2 gün sürecek olan çalıştayın açılışına Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay 8'inci Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İdris Kizir, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Kazım Arapoğlu, İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal ile yargı camiasının mensupları katıldı. Açılış konuşmasını yapan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İdris Kizir, "Kadastro davaları yargının kanayan yarası. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 16'ncı Hukuk Dairesi'nde bugün itibariyle 3 bin 950 dosya var. Burada yapılacak olan çalıştayın hepimiz için verimli geçmesini diliyorum" dedi.

'HEDEF SIFIR KADASTRO DOSYASI'

İzmir Adliyesi'ndeki 'Sıfır Kadastro Dosyası' projesi kapsamında çalışmalar yapıldığını belirten İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Adalet Bakanlığımızın 'Sıfır Kadastro Dosyası' projesi kapsamında İzmir Kadastro Mahkememizin teknik altyapısı yenilenmiş, dijital imkanları güçlendirilmiştir. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2025 yılı yaz kararnamesiyle mahkemenizin 3 hakimli olarak görevlendirilmesi yapılarak yargılamanın hızlanması için önemli bir adım atılmıştır" ifadelerini kullandı.

Karşılıklı fikir alışverişiyle içtihatların geliştirileceğinin altını çizen Yargıtay 8'inci Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin, "Bugün için günlerce çalıştık. Biz donanımlı ve yeterliyiz. Sizlere ışık tutacak içtihatlar hazırladık. Ancak biz de insanız. Hatalarımız olabilir. Bunları dört duvar arasında gidermeye çalışmıyoruz. Sizin eleştirilerinizi alıp, bu işi daha ileri götürmek istiyoruz. Biz hakimiz. Görevimiz elimizi omzumuza kadar taşın altına koymak. Bahanelerin arkadaşına sığınmadan bu işi çözme gayretindeyiz" diye konuştu. Akçin 24 ayrı çuvalda kadastro dosyalarının bulunduğunu, bazı dosyaların, dava dilekçesi kağıdının eridiğini sözlerine ekledi.

'FARKLI KARARLARIN ETKİSİNİ VATANDAŞIMIZ ÇEKİYOR'

Açılışta konuşan Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez de "Bölge Adliye Mahkemelerimizin faaliyete geçtiği günden bugüne bölge adliye mahkemelerimizin hem sayısı hem de dosyaları arttı. Dosyalar açısından özellikle çok büyük bir genişleme oldu. Bu dosyalar içinde boğuştuğumuzu hepimiz biliyoruz. Bu konuda bakanlık da eminim çözüm üretecektir. Gerek ilk derece mahkemesi kararlarıyla Bölge Adliye Mahkemesi kararları arasındaki uygunluk, gerek tüm Bölge Adliye Mahkemeleri arasındaki kararların birbirine uyumu ve bir de Bölge Adliye Mahkemesi Yargıtay ilgili dairesinin içtihatlarına uygunluğu konusunda bir süreç yaşandı. Bu süreç belli bir noktaya kadar geldi. Burada da ilerleme kaydedildi. Ama bu konuda tam bir birliktelik sağlandığı da söylenemez. Bu konuda hala biraz eksiğimiz var. Burada en çok dikkat etmemiz gereken husus bu konudaki farklı uygulamalar, kararlar olmasının en büyük etkisini vatandaşlarımız çekiyor" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZ YARARLANACAK'

Çalıştayda herkesin kendi görüş ve önerilerini masaya yatırmasının önemine vurgu yapan Kerkez, "Vatandaşlarımız açısından başka bir konuda tüm kararların aynı olması çok büyük önem arz ediyor. Yargıya olan güveni kazanmak konusunda bu son derece önemli. Vatandaşımız tabi ki bizden hem adalet bekliyor hem de bu adaletin hızlı bir şekilde sağlanmasını bekliyor. Bu çalıştayın buna çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kadastro Orman Hukuku konusunda başta olmak üzere Yargıtay 8'inci Hukuk dairemiz bizim görüş ve uygulamaları olmak üzere içtihatları olmak üzere tüm dairelerimizin, istinaf dairelerimizin kendi hukuki görüşleri, kendi kararları, kendi bakış açıları, kendi uygulamalarını da ciddi anlamda masaya yatırmak için buradayız. Amacımız hem Yargıtay'ın içtihatlarıyla hem de Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının birbirine uyum içinde olması. Bunu bir slogan olarak söylemek gerekirse 'Aynı olayda aynı kanaat.' Türkiye çapında bunu sağlamamız gerekiyor. Samimi bir aile ortamında olduğunuzu hissederek bütün görüş ve düşüncelerinizi, sorularınızı masaya yatırmanızı istiyoruz. Varsa her türlü tereddüdün burada giderilmesi bütün daireler olarak aynı olaya aynı karar çıkmasını sağlayacak. Bundan da en güzel şekilde yararlanacak olan vatandaşlarımız olacak" ifadelerini kullandı.