Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil Hayatını Kaybetti
İstanbul ve Bandırma Hakim Adayı olarak mesleğe başlayan Şahin Çil, Yargıtay Tetkik Hakimliği görevinde bulundu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde 7. Hukuk Dairesi Başkanı olan Çil, 2018'de Yargıtay üyesi seçildi. İş hukuku alanında yayımlanan çok sayıda makalesi bulunan Çil, evli ve iki çocuk babasıydı.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil (57) yaşamını yitirdi.
İstanbul ve Bandırma Hakim Adayı olarak mesleğe başlayan Çil, Yargıtay Tetkik Hakimliği görevinde bulundu.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde 7. Hukuk Dairesi Başkanı olan Çil, 2018'de Yargıtay üyesi seçildi.
İş hukuku alanında yayımlanan çok sayıda makalesi bulunan Çil, evli ve iki çocuk babasıydı.