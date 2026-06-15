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Yaren leyleğin eşi Nazlı 5 yıl sonra yeniden Adem Yılmaz'ın kayığına kondu

Yaren leyleğin eşi Nazlı 5 yıl sonra yeniden Adem Yılmaz'ın kayığına kondu
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Bursa Karacabey'de Yaren leyleğin eşi Nazlı, 5 yıl aradan sonra balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına yeniden konarak balık yedi. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş anı 'Adem Harikalar Diyarında' başlığıyla paylaştı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Yaren leyleğin eşi Nazlı, balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına 5 yıl sonra yeniden kondu.

İlçeye bağlı Eskikaraağaç Leylek köyünde, balıkçı Adem Yılmaz ile "Yaren" leyleğin 15 yıldır her ilkbahar mevsiminde tekrarlanan simge dostluğuna eşi "Nazlı" da eklendi.

En son 5 yıl önce balıkçı Yılmaz'ın kayığına konan Nazlı, bu yıl yeniden balıkçı teknesine misafir olup Yılmaz'ın verdiği balıklarla beslendi.

Balıkçı Adem Yılmaz, yaptığı açıklamada, o anlardan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu sabah misafir ağırlamaktan yoruldum adeta. Balıkçıllar, martılar, karabataklar, kıyıda da kediler kayıkta leylekler derken epey yoruldum ama çok mutluyum. Acaba bu yıl Yaren ile Nazlı'nın yavruları da kayığıma gelir mi diye düşünmeye başladım. Gelirlerse çok mutlu olurum." dedi.

Hikayeyi fotoğraflayan yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş de Yaren'in eşine, kayığa konmaktan tereddüt ettiği için Nazlı adını verdiklerini söyledi.

Nazlı'nın 5 yıl önce zaman zaman kayığa konduğu anlar olduğunu aktaran Tüydeş, şöyle konuştu:

"Ancak devamı gelmemişti, 5 yıl aradan sonra bu yıl yeniden eşi Yaren gibi o da kayığa konunca fotoğrafa çok daha büyük bir hikaye yansıdı. Onların bu buluşmasına gölün kuşları da dahil olunca o anları 'Adem Harikalar Diyarında' başlığıyla paylaştım. Çünkü küçük ak balıkçıl, gece balıkçılı, gri balıkçıl, karga, gümüş martı ve onların yanında kıyıda kediler ve açıkta pelikanlar da bu dostluğu izliyor ve bir yandan düşen balıklardan nasipleniyor."

Tüydeş, Yaren'in 5 yavrusu olduğunu ve hepsinin gayet sağlıklı bir şekilde büyümeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz
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