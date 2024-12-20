Yardım malzemeleri taşıyan "İyilik Treni"nin 21'incisi Afganistan'a hareket etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) koordinasyonunda insani yardım malzemelerini taşıyan 21'inci "İyilik Treni", Afganistan'a uğurlandı.

Afad koordinasyonunda, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gönderilecek 21. İyilik Treni'nde, AFAD tarafından hazırlanan 4 bin çadırın yanı sıra, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan 43 bin battaniye, 5 bin aile mutfak seti, 10 bin gıda kolisi ile un, giyim, hijyen ve barınma malzemelerinden oluşan yaklaşık 730 tonluk insani yardım malzemesi bulunuyor.

21. İyilik Treni'nin Ankara Garı'ndan Afganistan'a uğurlanması için düzenlenen programda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Devletimiz, Kızılayımız, AFAD'ımız, sivil toplum kuruluşlarımız hep birlikte, gönül coğrafyamızın çok önemli bir parçasını oluşturan Afganistan'a ve Afgan halkına yardımlarımız, desteklerimiz elbette ki devam edecek." diye konuştu.

Karaloğlu, ağır kış koşullarında Afganistan'da yaşayanların ciddi sıkıntısı olduğunu dile getirerek, şiarlarının "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." olduğunu belirtti.

Bugüne kadar Afganistan için Türkiye Cumhuriyeti olarak elden gelen gayretin yapıldığına işaret eden Karaloğlu, "Bu iyilik treninin oluşmasında katkısı olan, başta bu kampanyayı, bu destek faaliyetini emirleriyle başlatan, himaye eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, kampanyanın bayraktarlığını yapan İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya, yardımları Afganistan'a ulaştıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, Devlet Demir Yolları'na, Afganistan'daki kardeşlerimizin derdini dert edinen bağışçılara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan yardım seferberliği kapsamında, 21. İyilik Treni'nin, uzun yıllar zorlu şartlarla mücadele eden Afganistanlılara umut ve sevgi taşımak için uğurlandığını kaydetti.

Bu trenle ulaştırılacak yardımların yalnızca gıda, ilaç veya yemek ihtiyaç malzemelerinden ibaret olmadığını söyleyen Ünüvar, "Aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını, kardeşliğimizi ve dayanışma anlayışımızı taşımaktadır. İyilik trenimiz Afganistan'a ulaştığında, oradaki kardeşlerimize yalnız olmadığını bir kez daha hissettirecek. Türk beklenendir, yolu gözlenendir. Türk, nerede mazlum varsa yüreği orada atandır, hakikatine bir kez daha şahitlik ettik." dedi.

Konuşmaların ve duaların ardından protokol üyelerinin uğurlamasıyla tren, gardan ayrılarak Afganistan'a doğru yola çıktı.