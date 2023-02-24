Yaptığı binalardan hiçbiri yıkılmayan müteahhit yayına çıktı, her sözü ders niteliğinde

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaptığı 12 apartman ve 3 kamu binasından hiçbir yıkılmayan İnşaat Mühendisi Mustafa Ergüvenoğlu, konuk olduğu CNN Türk ekranlarında işin sırrını anlattı. Ergüvenoğlu, "Bizim en büyük avantajımız binaların yapım sürecinde her aşamada projeye göre uygun hareket ediliyor mu diye kontrol ettik" dedi.

Yüzlerce binanın yerle bir olduğu Antakya'da 12 apartman ve 3 kamu binası inşa eden Mustafa Ergüvenoğlu'nun yapıları ise sapa sağlam ayakta kaldı.

"BURADA BİLİM DEVREYE GİRİYOR"

Enkazın arasındaki yıkılmayan binası önünde röportaj veren inşaat mühendisi Mustafa Ergüvenoğlu, "Arkamızda gördüğünüz bu binayı 2016-17 yılları arasında yapmıştık. Kentsel dönüşümden yaptığımız bir bina. Burada bilim devreye giriyor. Yeni yaptığımız bir binada uygulamaları doğru yaparak ve yapım esnasında başında bulunduğumuz için bina ayakta." diye konuştu.

"HİÇBİR BİNAMIZ YIKILMADI"

Sözlerini sürdüren Ergüvenoğlu, "Bizim mühendislikte temel öğretilerimizden biri şudur. Binalarınız deprem esnasında hasaa alabilir ama içerisindeki hiçbir canlı hasar almamalı. Bir şekilde tahliye olabilmeliler. Yaptığımız hiçbir bina yıkılmadı. Tek tesellimiz yaptığımız binaların içindeki kimsenin can kaybı yaşamaması." dedi.

"YAPIMINDA HER ŞEY DOĞRU YAPILIYOR MU DİYE KONTROL ETTİK"

Binalarının yıkılmamasının sırrını da veren Ergüvenoğlu, "Bizim en büyük avantajımız beton dökümünden tutun, demir bağlandığı zaman projeye uygun mu değil mi diye her aşamayı kontrol ettik. Yapım aşaması doğru bir şekilde incelenmeli" dedi.