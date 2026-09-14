Yapay zekada "yavaşlama" çağrıları ABD'de tartışmaya neden oldu

ABD'de "yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının düşürülmesine" yönelik çağrılar tartışmaya neden olurken, bazı teknoloji şirketlerinin yöneticileri ve siyasi figürler, yavaşlamanın sektörde tekelleşmeye yol açacağından ve Çin'e avantaj sağlayacağından endişe ediyor.

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei'nin şirketlere "yapay zeka modellerinin geliştirilme hızını düşürme" çağrısı, sektörün önde gelen bazı isimlerinden destek alsa da konu farklı bakış açılarından ele alınmayı sürdürüyor.

Ülkeler arası rekabet endişeleri

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, NBC News kanalına yaptığı açıklamada, ABD'deki "inovasyonu baskılamayacak" regülasyona ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Aceleyle hareket edip ülkeye zarar verecek ve Çin'e avantaj sağlayacak bir yasa çıkarmayacağız." dedi.

Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda, yavaşlamayı hedefleyen geliştiricilerin "bunu yapmakta özgür olduklarını" ancak sektördeki rakiplerinin ve "ABD'nin düşmanlarının" yavaşlamayacağını belirtti.

Sürecin belirli şirketlerin kontrolünde kalmasına yönelik endişeler

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un CEO'su Satya Nadella da X'ten yaptığı paylaşımda, geliştirilme hızının kontrol edilmesi ve denetlenmesi fikirlerini memnuniyetle karşıladıklarını, ancak bu sürecin "belirli bir grup kuruluş tarafından kontrol edilemeyeceğini" ifade etti.

Nadella, "Bir yandan da yapay zekanın faydalarını ülkeler, topluluklar ve şirketler genelinde yaygınlaşacak şekilde hızlandırmamız ve genişletmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada merkezli yapay zeka girişimi Cohere'ın CEO'su Aidan Gomez de kaleme aldığı yazıda, "Silikon Vadisi'nden seçilmiş, pazar hakimi birkaç yapay zeka şirketi, tüm dünya için nesiller boyu sürecek bir teknolojinin kurallarını ve güvenlik standartlarını belirlemeli mi?" ifadesini kullandı.

Trump'ın açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, dün gazetecilerin sorusu üzerine, sektöre "kısıtlamalar getirilebileceğini" ancak yapay zeka tartışmalarında "asla gerçekleşmeyecek şeylerin ortaya atıldığını" söylemişti.

Yapay zeka teknolojisinde Çin'in önünde olduklarını savunan Trump, "Dünyanın en sofistike ülkesiyiz ve böyle kalmasını istiyorum, çünkü yapay zekada kazanan her kimse kazanan odur." demişti.

Beyaz Saray'ın eski yapay zeka ve kripto yöneticisi David Sacks de dün X'ten paylaşımında, Anthropic ve OpenAI şirketlerini sektörde tekelleşmekle ve yavaşlama çağrılarıyla "sadece toplum yararını gözetiyormuş gibi davranmakla" suçlamıştı.

Amodei'nin çağrısı ve destek açıklamaları

Anthropic CEO'su Dario Amodei, 12 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapay zeka sistemlerinin kontrol edilmesine ilişkin endişelerin artmasıyla şirketlere "yapay zeka modellerinin geliştirilme hızını düşürme" çağrısında bulunmuştu.

Ardından OpenAI CEO'su Sam Altman, sosyal medya hesabından Amodei'ye destek vermiş, "Dario'nun, sınır teknolojisi çalışmalarının hızını kontrollü bir şekilde ayarlamamız gerektiği yönündeki görüşüne katılıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk da Amodei'nin paylaşımını alıntılayarak "Dario haklı." yorumunda bulunmuştu.

Amodei'nin çağrısı, OpenAI ve Anthropic'te son üç yıldır araştırmacı olarak çalışan Jacob Coxon'ın iki şirketin de yapay zeka konusunda yeterince sorumlu davranmadığını savunarak Anthropic'ten istifa ederek dünya gündemine oturan açıklamalarda bulunmasının ardından gelmişti.

Şirketlerin kendi kendini geliştirebilen yapay zeka sistemleri için kontrolsüz bir yarış içinde olduğunu ileri süren Coxon, yapay zeka modellerini geliştiren sektör çalışanlarının, bu sistemlerin 10 yıl içinde "insanlığı öldürebileceğine" ciddi şekilde inandığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA